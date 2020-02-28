Чтобы пятница удалась: лучшие рецепты алкогольных коктейлей, которые легко приготовить на кухне и в офисе

Для коктейлей из нашей подборки не нужны какие-то фантастические ингредиенты - все можно найти в супермаркете, если хорошо поискать. А кое-что уже ждет своего звездного часа в вашем холодильнике или офисном баре.

Наконец-то мы дождались пятницы! Да, рабочая неделя - на финишной прямой, впереди долгожданные выходные. Кроме того, сегодня же предпоследний день зимы! Через денек уже весна, друзья, начало нового круга жизни - время влюбляться и радоваться. Время восстановить силы после противной бесснежной зимы.

Как говорится, в такой-то день нет повода не выпить чего-то покрепче чашки кофе. Чтобы хорошо и со вкусом провести этот день, не обязательно переться в ресторан - вкусный коктейль можно легко и просто приготовить дома или даже в офисе (только дождитесь же вечера, работнички!). Аромат весны за окном, хорошее настроение, красивая подача – поверьте, это все, что нужно! А вот бутылка правильного ингредиента продается в любом супермаркете. А, может, он давно пылится у вас в баре. УНИАН подскажет, что к чему. Итак, рецепты простых коктейлей в домашних или офисных условиях.

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Коктейль "Мохито"

Один из самых популярных коктейлей - "Мохито" - с легкостью готовится дома. Никаких изысков и навыком бармена.

На одну порцию:

Ром (светлый) - 40 мл;

Лайм или даже лимон - 0,25 шт;

Сахар обыкновенный (в идеале тросниковый) - 1 ч.л;

Мята свежая - 8 листиков;

Лед;

Газировка или "Спрайт".

Пустые стаканы для коктейля охладить. Смешать мяту и сахар, немного подавить, чтобы мята отдала сок и аромат. Выложить мяту на дно стакана, добавить лед, дольки лимона с кожурой (тоже немного помять) и ром. До верху залить "Спрайтом".

Коктейль "Голубая лагуна"

ликер "Блю Кюрасао" – 10 мл;

водка – 50 мл;

"Спрайт" – 150 мл;

долька лимона;

лед.

Смешать водку и "Блю Кюрасао". В наполненный льдом стакан влить полученную смесь и добавить "Спрайт". Подавать, украсив ломтиком лимона.

Коктейль "Маргарита"

текила - ½ стакана

ликер "Куантро" (или любой другой апельсиновый ликер) - ½ стакана

лимонный сок - ¼ стакана

сахар - 2 ч. л.

мята

лед

Сахар, лед и мяту измельчить в блендере. Добавить текилу, апельсиновый ликер и лимонный сок.

Коктейль "Космополитен"

На одну порцию:

Водка - 40 мл

Клюквенный сок - 30 мл

Лимонный сок - 7 мл

Апельсиновый ликер - 15 мл

Лед

Все ингредиенты взбить в шейкере. Если такого у вас нет, то воспользуйтесь банкой или бутылкой с широким горлышком.

Коктейль "Секс на пляже"

водка — 40 мл

персиковый ликер — 20 мл

апельсиновый сок (или ананасовый) — 40 мл

клюквенный сок — 40 мл

кубики льда

Все ингредиенты налейте в шейкер и тщательно встряхните (помните про бутылку, если у вас нет шейкера). Налейте в стакан, наполненный льдом. Украсьте коктейль дольками апельсина.

И еще несколько рецептов простых домашних коктейлей.

Коктейль "Ром мороженое"

Ром - 50 мл

Ванильное мороженое - 150 г

Черный шоколад - 5 г

Лед

Наполнить стакан кубиками льда. Взбить в блендере мороженое с ромом. Перелить коктейль в стакан, украсить тертым шоколадом.

Коктейль "Пиранья"

На одну порцию:

Водка – 6 ч. л.

Шоколадный ликер – 1,5 ст. л.

"Кока-кола" – 1,5 ст. л.

Лед

Стаканчик наполнить льдом. Водку и ликер смешать, добавить колу.

Коктейль "Пломбир"

- мороженое – 50 г.

- растворимый кофе – 5 г.

- сахарный сироп – 20 мл.

- варенье (желательно красное) – 20 мл.

- водка – 75 мл.

- молоко 3,2% - 100 мл.

- лед

Стакан наполнить льдом, добавить в него молоко, водку и сахарный сироп (можно и просто сахар), добавить кофе. Все перемешать и добавить шарик мороженого. Сверху украсить вареньем.