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Чтобы пятница удалась: лучшие рецепты алкогольных коктейлей, которые легко приготовить на кухне и в офисе

08:51, 28 февраля 2020
Праздники
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Рецепты коктейлей / Фото: pixabay

Наконец-то мы дождались пятницы! Да, рабочая неделя - на финишной прямой, впереди долгожданные выходные. Кроме того, сегодня же предпоследний день зимы!  Через денек уже весна, друзья, начало нового круга жизни - время влюбляться и радоваться. Время восстановить силы после противной бесснежной зимы.

Как говорится, в такой-то день нет повода не выпить чего-то покрепче чашки кофе. Чтобы хорошо и со вкусом провести этот день, не обязательно переться в ресторан - вкусный коктейль можно легко и просто приготовить дома или даже в офисе (только дождитесь же вечера, работнички!). Аромат весны за окном, хорошее настроение, красивая подача – поверьте, это все, что нужно! А вот бутылка правильного ингредиента продается в любом супермаркете. А, может, он давно пылится у вас в баре. УНИАН подскажет, что к чему. Итак, рецепты простых коктейлей в домашних или офисных условиях.

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Коктейль "Мохито"

Один из самых популярных коктейлей - "Мохито" - с легкостью готовится дома. Никаких изысков и навыком бармена.

На одну порцию:

  • Ром (светлый) - 40 мл;
  • Лайм или даже лимон - 0,25 шт;
  • Сахар обыкновенный (в идеале тросниковый) - 1 ч.л;
  • Мята свежая - 8 листиков;
  • Лед;
  • Газировка или "Спрайт".

Пустые стаканы для коктейля охладить. Смешать мяту и сахар, немного подавить, чтобы мята отдала сок и аромат. Выложить мяту на дно стакана, добавить лед, дольки лимона с кожурой (тоже немного помять) и ром. До верху залить "Спрайтом".

Рецепты коктейлей / Фото: pixabay

Коктейль "Голубая лагуна"

  • ликер "Блю Кюрасао" – 10 мл;
  • водка – 50 мл;
  • "Спрайт" – 150 мл;
  • долька лимона;
  • лед.

Смешать водку и "Блю Кюрасао". В наполненный льдом стакан влить полученную смесь и добавить "Спрайт". Подавать, украсив ломтиком лимона.

Рецепты коктейлей / Фото: pixabay

Коктейль "Маргарита"

  • текила - ½ стакана
  • ликер "Куантро" (или любой другой апельсиновый ликер) - ½ стакана
  • лимонный сок - ¼ стакана
  • сахар - 2 ч. л.
  • мята
  • лед

Сахар, лед и мяту измельчить в блендере. Добавить текилу, апельсиновый ликер и лимонный сок.

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Коктейль "Космополитен"

На одну порцию: 

  • Водка - 40 мл
  • Клюквенный сок - 30 мл
  • Лимонный сок - 7 мл
  • Апельсиновый ликер - 15 мл
  • Лед

Все ингредиенты взбить в шейкере. Если такого у вас нет, то воспользуйтесь банкой или бутылкой с широким горлышком.

Коктейль "Секс на пляже"

  • водка — 40 мл
  • персиковый ликер — 20 мл
  • апельсиновый сок (или ананасовый) — 40 мл
  • клюквенный сок — 40 мл
  • кубики льда

Все ингредиенты налейте в шейкер и тщательно встряхните (помните про бутылку, если у вас нет шейкера). Налейте в стакан, наполненный льдом. Украсьте коктейль дольками апельсина.

Рецепты коктейлей / Фото: pixabay

И еще несколько рецептов простых домашних коктейлей.

Коктейль "Ром мороженое"

  • Ром - 50 мл
  • Ванильное мороженое - 150 г
  • Черный шоколад - 5 г
  • Лед

Наполнить стакан кубиками льда. Взбить в блендере мороженое с ромом. Перелить коктейль в стакан, украсить тертым шоколадом.

Коктейль "Пиранья"

На одну порцию:

  • Водка – 6 ч. л.
  • Шоколадный ликер – 1,5 ст. л.
  • "Кока-кола" – 1,5 ст. л.
  • Лед

Стаканчик наполнить льдом. Водку и ликер смешать, добавить колу.

Коктейль "Пломбир"

- мороженое – 50 г.

- растворимый кофе – 5 г.

- сахарный сироп – 20 мл.

- варенье (желательно красное) – 20 мл.

- водка – 75 мл.

- молоко 3,2% - 100 мл.

- лед

Стакан наполнить льдом, добавить в него молоко, водку и сахарный сироп (можно и просто сахар), добавить кофе. Все перемешать и добавить шарик мороженого. Сверху украсить вареньем.

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Теги: #водка#кофе#мороженое#рецепт