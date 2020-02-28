Чтобы пятница удалась: лучшие рецепты алкогольных коктейлей, которые легко приготовить на кухне и в офисе
Наконец-то мы дождались пятницы! Да, рабочая неделя - на финишной прямой, впереди долгожданные выходные. Кроме того, сегодня же предпоследний день зимы! Через денек уже весна, друзья, начало нового круга жизни - время влюбляться и радоваться. Время восстановить силы после противной бесснежной зимы.
Как говорится, в такой-то день нет повода не выпить чего-то покрепче чашки кофе. Чтобы хорошо и со вкусом провести этот день, не обязательно переться в ресторан - вкусный коктейль можно легко и просто приготовить дома или даже в офисе (только дождитесь же вечера, работнички!). Аромат весны за окном, хорошее настроение, красивая подача – поверьте, это все, что нужно! А вот бутылка правильного ингредиента продается в любом супермаркете. А, может, он давно пылится у вас в баре. УНИАН подскажет, что к чему. Итак, рецепты простых коктейлей в домашних или офисных условиях.
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Коктейль "Мохито"
Один из самых популярных коктейлей - "Мохито" - с легкостью готовится дома. Никаких изысков и навыком бармена.
На одну порцию:
- Ром (светлый) - 40 мл;
- Лайм или даже лимон - 0,25 шт;
- Сахар обыкновенный (в идеале тросниковый) - 1 ч.л;
- Мята свежая - 8 листиков;
- Лед;
- Газировка или "Спрайт".
Пустые стаканы для коктейля охладить. Смешать мяту и сахар, немного подавить, чтобы мята отдала сок и аромат. Выложить мяту на дно стакана, добавить лед, дольки лимона с кожурой (тоже немного помять) и ром. До верху залить "Спрайтом".
Коктейль "Голубая лагуна"
- ликер "Блю Кюрасао" – 10 мл;
- водка – 50 мл;
- "Спрайт" – 150 мл;
- долька лимона;
- лед.
Смешать водку и "Блю Кюрасао". В наполненный льдом стакан влить полученную смесь и добавить "Спрайт". Подавать, украсив ломтиком лимона.
Коктейль "Маргарита"
- текила - ½ стакана
- ликер "Куантро" (или любой другой апельсиновый ликер) - ½ стакана
- лимонный сок - ¼ стакана
- сахар - 2 ч. л.
- мята
- лед
Сахар, лед и мяту измельчить в блендере. Добавить текилу, апельсиновый ликер и лимонный сок.
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Коктейль "Космополитен"
На одну порцию:
- Водка - 40 мл
- Клюквенный сок - 30 мл
- Лимонный сок - 7 мл
- Апельсиновый ликер - 15 мл
- Лед
Все ингредиенты взбить в шейкере. Если такого у вас нет, то воспользуйтесь банкой или бутылкой с широким горлышком.
Коктейль "Секс на пляже"
- водка — 40 мл
- персиковый ликер — 20 мл
- апельсиновый сок (или ананасовый) — 40 мл
- клюквенный сок — 40 мл
- кубики льда
Все ингредиенты налейте в шейкер и тщательно встряхните (помните про бутылку, если у вас нет шейкера). Налейте в стакан, наполненный льдом. Украсьте коктейль дольками апельсина.
И еще несколько рецептов простых домашних коктейлей.
Коктейль "Ром мороженое"
- Ром - 50 мл
- Ванильное мороженое - 150 г
- Черный шоколад - 5 г
- Лед
Наполнить стакан кубиками льда. Взбить в блендере мороженое с ромом. Перелить коктейль в стакан, украсить тертым шоколадом.
Коктейль "Пиранья"
На одну порцию:
- Водка – 6 ч. л.
- Шоколадный ликер – 1,5 ст. л.
- "Кока-кола" – 1,5 ст. л.
- Лед
Стаканчик наполнить льдом. Водку и ликер смешать, добавить колу.
Коктейль "Пломбир"
- мороженое – 50 г.
- растворимый кофе – 5 г.
- сахарный сироп – 20 мл.
- варенье (желательно красное) – 20 мл.
- водка – 75 мл.
- молоко 3,2% - 100 мл.
- лед
Стакан наполнить льдом, добавить в него молоко, водку и сахарный сироп (можно и просто сахар), добавить кофе. Все перемешать и добавить шарик мороженого. Сверху украсить вареньем.