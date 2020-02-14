С Днем компьютерщика - лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках
14 февраля отмечают не только День всех влюбленных, но и День любителей компьютерной техники, и все, что с ней связано. Благодаря быстрым темпам развития нанотехнологий, День компьютерщика становится актуальным и отмечается внушительным количеством айтишников и ценителей ПК.
История праздника День компьютерщика
Интересно, что работы по разработке первой вычислительной машины спонсировались американской армией, которой компьютер был необходим для проведения военных расчетов, планирования и программирования.
Всемирный день компьютерщика начал свое шествие по планете 14 февраля 1946 года, когда в Америке был показан широкой публике первый в мире компьютер, являвшийся по своей сути огромным и совершенным калькулятором для выполнения сложнейших расчетов по заказам военных. Этот аппарат так и назывался – ENIAC, что означает «электрический цифровой интегратор и калькулятор». ENIAC I проработал до 23 часов 45 минут 2 октября 1955 года, а потом был разобран.
Сегодня, когда специальность является востребованной, а компьютерщиками стали называть себя даже те, кто хоть немного разбирается в них, праздник получил широкую огласку и отмечается во всем мире.
Традиции на День компьютерщика
В свой праздничный день компьютерщики принимают поздравления от начальства, коллег, родных и близких. В крупных компаниях устраивают различные мероприятия: семинары, лекции, выставки. Не обходится этот день и без корпоративных вечеринок. На них коллеги поздравляют друг друга, дарят тематические сувениры в виде статуэток, чашек, ручек, мышек, флешек. Заказывают праздничные необычные торты, надевают футболки с компьютерной символикой.
Отмечают данное торжество студенты и преподаватели вузов, где обучаются будущие профессионалы.
В средствах массовой информации освещаются вопросы о новинках в компьютерной сфере, планы и разработки на будущее. Печатаются биографии знаменитых и успешных людей в данной области.
Поздравления с Днем компьютерщика в стихах
Кто программу вмиг напишет
И компьютер нам почистит,
«Винду» переустановит,
Сайт красиво обустроит.
Без тебя мы как без рук,
Для компьютера ты друг.
Поздравляем мы тебя
С днем компьютерщика!
***
Программы пусть не виснут,
Пусть комп не тормозит,
Мозги пускай не киснут
И вирус не дерзит.
Пусть льет в твое окошко
Поток тепла и света,
Отпустит на немножко
Пусть паутина нэта.
Милы пусть будут люди,
Блестящи все дела,
А зрение пусть будет
Острей, чем у орла.
***
Ты починишь как всегда
Наш компьютер без труда!
Вмиг на вызов прилетишь,
Вирусы все удалишь!
А сегодня твой денек,
Отмечать пора, дружок!
Хоть немного отдохни,
Время близким удели.
Пусть все будет лишь отлично
На работе, в жизни личной,
Чтоб клиентов много было,
Чтоб во всем тебе фартило!
***
Если комп мой поломался,
Сразу страх меня пробил,
Но компьютерщик примчался
И все мигом починил.
Ты, конечно, чудный мастер
И с компьютером на ты,
Долгих лет желаю, счастья,
Мастерства и доброты!