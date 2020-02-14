С Днем компьютерщика - лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках

14 февраля в мире отмечают не только День всех влюбленных, но и День компьютерщика.

14 февраля отмечают не только День всех влюбленных, но и День любителей компьютерной техники, и все, что с ней связано. Благодаря быстрым темпам развития нанотехнологий, День компьютерщика становится актуальным и отмечается внушительным количеством айтишников и ценителей ПК.

История праздника День компьютерщика

Интересно, что работы по разработке первой вычислительной машины спонсировались американской армией, которой компьютер был необходим для проведения военных расчетов, планирования и программирования.

Всемирный день компьютерщика начал свое шествие по планете 14 февраля 1946 года, когда в Америке был показан широкой публике первый в мире компьютер, являвшийся по своей сути огромным и совершенным калькулятором для выполнения сложнейших расчетов по заказам военных. Этот аппарат так и назывался – ENIAC, что означает «электрический цифровой интегратор и калькулятор». ENIAC I проработал до 23 часов 45 минут 2 октября 1955 года, а потом был разобран.

Сегодня, когда специальность является востребованной, а компьютерщиками стали называть себя даже те, кто хоть немного разбирается в них, праздник получил широкую огласку и отмечается во всем мире.

Традиции на День компьютерщика

В свой праздничный день компьютерщики принимают поздравления от начальства, коллег, родных и близких. В крупных компаниях устраивают различные мероприятия: семинары, лекции, выставки. Не обходится этот день и без корпоративных вечеринок. На них коллеги поздравляют друг друга, дарят тематические сувениры в виде статуэток, чашек, ручек, мышек, флешек. Заказывают праздничные необычные торты, надевают футболки с компьютерной символикой.

Отмечают данное торжество студенты и преподаватели вузов, где обучаются будущие профессионалы.

В средствах массовой информации освещаются вопросы о новинках в компьютерной сфере, планы и разработки на будущее. Печатаются биографии знаменитых и успешных людей в данной области.

Поздравления с Днем компьютерщика в стихах

Кто программу вмиг напишет

И компьютер нам почистит,

«Винду» переустановит,

Сайт красиво обустроит.

Без тебя мы как без рук,

Для компьютера ты друг.

Поздравляем мы тебя

С днем компьютерщика!

***

Программы пусть не виснут,

Пусть комп не тормозит,

Мозги пускай не киснут

И вирус не дерзит.

Пусть льет в твое окошко

Поток тепла и света,

Отпустит на немножко

Пусть паутина нэта.

Милы пусть будут люди,

Блестящи все дела,

А зрение пусть будет

Острей, чем у орла.

***

Ты починишь как всегда

Наш компьютер без труда!

Вмиг на вызов прилетишь,

Вирусы все удалишь!

А сегодня твой денек,

Отмечать пора, дружок!

Хоть немного отдохни,

Время близким удели.

Пусть все будет лишь отлично

На работе, в жизни личной,

Чтоб клиентов много было,

Чтоб во всем тебе фартило!

***

Если комп мой поломался,

Сразу страх меня пробил,

Но компьютерщик примчался

И все мигом починил.

Ты, конечно, чудный мастер

И с компьютером на ты,

Долгих лет желаю, счастья,

Мастерства и доброты!

С Днем компьютерщика картинки и открытки