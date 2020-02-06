С Днем ангела Оксаны – яркие открытки и лучшие поздравления с именинами

Красивые и оригинальные пожелания для всех Оксан и Ксений в день их ангела.

Сегодня, 6 февраля, свой День ангела отмечают все женщины, девушки и девочки по имени Оксана или Ксения.

Имя Оксана имеет греческие корни. По одной из версий, оно означает "странница", "чужестранка". Также часто это имя трактуется как "гостеприимная". Церковная форма имени Оксана – Ксения.

Святая покровительница имени Оксана

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В этот день православная церковь чтит память блаженной Ксении Петербургской. Рано овдовев, она стала на путь юродства. Люди сначала ее сторонились, но со временем стали видеть в Блаженной Ксении не просто обезумевшую попрошайку, а провидицу и целительницу.

Всем помогала блаженная, неся свой подвиг 45 лет. После смерти Ксению Петербургскую похоронили на Смоленском кладбище, а ее имя было приписано к лику святых.

Поздравления для Оксан и Ксений в стихах и открытках

***

С именинами, Оксана!

Очень страстного романа

Хочу тебе я пожелать.

Счастливей всех желаю стать!

Судьбу бери в свои ты руки,

С любимым не хандри в разлуке,

Ему ты лучик света шли,

Пусть помнит о тебе вдали.

***

Ксюша, Ксюнечка, Оксанка...

Светлая улыбка, гордая осанка!

Нежно поздравляем,

Всей толпой желаем

Искреннего смеха

И во всем успехов.

Счастья и признаний,

Мудрости и знаний.

Долгого терпения,

Жизни, как варение —

Сладкой и воздушной.

Словом, самой лучшей!

***

Оксана! С днем ангела поздравляем,

Всего наилучшего желаем!

Ты сама красивая и такая величавая,

Ждут в жизни тебя лавры и слава!

Что еще сегодня пожелать?

Конечно мудрость постигать!

Пусть будет жизнь для тебя прекрасна,

А небо всегда будет светлое и ясное!

***

Ксюша, Ксения, Оксана,

Как красива и желанна,

Полной чашей будет дом —

И гостей хватает в нём.

Без забот не обойтись —

С этим в жизни ты смирись.

И награду обретешь —

Счастье ты своё найдешь.

С интересною судьбой —

Удивишь ты всех собой!

Прочитала поздравок?

Сохрани: в нем будет толк!

***

Ксюша, с праздником тебя

Нынче дружно поздравляем.

Счастья, радости, везенья

И любви тебе желаем!

Чтоб как в сказке ты жила,

Очень доброй и чудесной.

И чтоб жизнь твоя была

Позитивной, интересной!

***

Солнце ясными лучами в вышине

Освещает, Ксюша, путь тебе,

Пусть успеха твоего не рвется нить,

Чтобы в радости и счастье долго жить!

***

Ксения — несущая в мир святость,

С давних времен оно славу несет.

Ты для всех близких – утеха и радость,

Везде уваженье тебе и почет.

Я пожелаю огромного счастья,

В сердце всегда откровенной весны.

Пусть в именины твои в одночасье

Сбудутся самые сладкие сны!

***

С именинами, Оксана!

Ты прекрасна сегодня –

Оставайся такою всегда!

Оставайся счастливой!

Оставайся красивой!

Беды, горести: всё – ерунда!

***

С днем ангела тебя, Оксана,

И пусть холодным зимним днем

Любовь своим теплом согреет,

Одарит светом и добром.

***

Поток благодати струится

С небесной немой высоты.

Твой Ангел-Хранитель приснится,

И радость почувствуешь ты.

День Ангела - это подарок.

Прими его с чистой душой.

Оксана, пусть день будет ярок,

А счастье - навеки с тобой!

***

Оксана, как нежно звучит

Твоё романтичное имя.

И сердце спокойно стучит,

В объятьях духовной святыни.

С днём Ангела, тихо скажу.

С днём Божьего благословения!

Тебе пожелать я хочу,

Удачи, любви и терпения!

***

Оксана лучшая на свете!

У всех спроси - любой ответит!

Героем лучшего романа,

Могла бы стать наша Оксана!

Тебя сегодня поздравляем!

Море цветов тебе желаем!

Творить, любить и быть любимой!

Единственной, неповторимой!

Поздравление с Днем Оксаны в прозе и картинках

***

Ты – образец настоящей женщины: красивая, любящая, отзывчивая. Желаем встретить тебе достойного спутника жизни, который сделает тебя еще ярче и счастливее. Удачи тебе во всем! С Днем ангела!

***

Ксения, в этот день я желаю тебе большой любви и настоящего счастья, верной удачи и грандиозных побед, веселых событий в жизни и дорогих твоему сердцу людей рядом. Чмок!

***

Поздравляю тебя, Оксана, с именинами и желаю, чтобы никогда грусть не касалась твоего сердца. Пусть то, чего ты хочешь сильнее всего, обязательно сбудется в кратчайшие сроки. Пусть каждый день будет наполнен счастьем. С праздником!

***

Дорогая Ксюша, хочу тебя поздравить и пожелать серпантина счастья в жизни, многочисленных витков удачи и везения. Пусть на твоем пути встречаются только хорошие люди, а судьба будет богата на радостные события!

***

Оксанка, я тебя от души поздравляю и хочу пожелать быть доброй владычицей любви и радости, повелительницей счастья и удачи. Никогда не поддавайся унынию и сомнениям, всегда улыбайся и следуй за мечтой! С именинами!

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Искренне желаю, чтобы на твоем милом личике, Оксаночка, всегда сияла улыбка! Пусть твоя красота с каждым днем цветет все ярче, а жизнь становится все счастливее! Ты прекрасная девушка, отличный друг и просто хороший человек! Всех благ тебе, моя дорогая!