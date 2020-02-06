С Днем ангела Оксаны – яркие открытки и лучшие поздравления с именинами
Сегодня, 6 февраля, свой День ангела отмечают все женщины, девушки и девочки по имени Оксана или Ксения.
Имя Оксана имеет греческие корни. По одной из версий, оно означает "странница", "чужестранка". Также часто это имя трактуется как "гостеприимная". Церковная форма имени Оксана – Ксения.
Святая покровительница имени Оксана
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В этот день православная церковь чтит память блаженной Ксении Петербургской. Рано овдовев, она стала на путь юродства. Люди сначала ее сторонились, но со временем стали видеть в Блаженной Ксении не просто обезумевшую попрошайку, а провидицу и целительницу.
Всем помогала блаженная, неся свой подвиг 45 лет. После смерти Ксению Петербургскую похоронили на Смоленском кладбище, а ее имя было приписано к лику святых.
Поздравления для Оксан и Ксений в стихах и открытках
***
С именинами, Оксана!
Очень страстного романа
Хочу тебе я пожелать.
Счастливей всех желаю стать!
Судьбу бери в свои ты руки,
С любимым не хандри в разлуке,
Ему ты лучик света шли,
Пусть помнит о тебе вдали.
***
Ксюша, Ксюнечка, Оксанка...
Светлая улыбка, гордая осанка!
Нежно поздравляем,
Всей толпой желаем
Искреннего смеха
И во всем успехов.
Счастья и признаний,
Мудрости и знаний.
Долгого терпения,
Жизни, как варение —
Сладкой и воздушной.
Словом, самой лучшей!
***
Оксана! С днем ангела поздравляем,
Всего наилучшего желаем!
Ты сама красивая и такая величавая,
Ждут в жизни тебя лавры и слава!
Что еще сегодня пожелать?
Конечно мудрость постигать!
Пусть будет жизнь для тебя прекрасна,
А небо всегда будет светлое и ясное!
***
Ксюша, Ксения, Оксана,
Как красива и желанна,
Полной чашей будет дом —
И гостей хватает в нём.
Без забот не обойтись —
С этим в жизни ты смирись.
И награду обретешь —
Счастье ты своё найдешь.
С интересною судьбой —
Удивишь ты всех собой!
Прочитала поздравок?
Сохрани: в нем будет толк!
***
Ксюша, с праздником тебя
Нынче дружно поздравляем.
Счастья, радости, везенья
И любви тебе желаем!
Чтоб как в сказке ты жила,
Очень доброй и чудесной.
И чтоб жизнь твоя была
Позитивной, интересной!
***
Солнце ясными лучами в вышине
Освещает, Ксюша, путь тебе,
Пусть успеха твоего не рвется нить,
Чтобы в радости и счастье долго жить!
***
Ксения — несущая в мир святость,
С давних времен оно славу несет.
Ты для всех близких – утеха и радость,
Везде уваженье тебе и почет.
Я пожелаю огромного счастья,
В сердце всегда откровенной весны.
Пусть в именины твои в одночасье
Сбудутся самые сладкие сны!
***
С именинами, Оксана!
Ты прекрасна сегодня –
Оставайся такою всегда!
Оставайся счастливой!
Оставайся красивой!
Беды, горести: всё – ерунда!
***
С днем ангела тебя, Оксана,
И пусть холодным зимним днем
Любовь своим теплом согреет,
Одарит светом и добром.
***
Поток благодати струится
С небесной немой высоты.
Твой Ангел-Хранитель приснится,
И радость почувствуешь ты.
День Ангела - это подарок.
Прими его с чистой душой.
Оксана, пусть день будет ярок,
А счастье - навеки с тобой!
***
Оксана, как нежно звучит
Твоё романтичное имя.
И сердце спокойно стучит,
В объятьях духовной святыни.
С днём Ангела, тихо скажу.
С днём Божьего благословения!
Тебе пожелать я хочу,
Удачи, любви и терпения!
***
Оксана лучшая на свете!
У всех спроси - любой ответит!
Героем лучшего романа,
Могла бы стать наша Оксана!
Тебя сегодня поздравляем!
Море цветов тебе желаем!
Творить, любить и быть любимой!
Единственной, неповторимой!
Поздравление с Днем Оксаны в прозе и картинках
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Ты – образец настоящей женщины: красивая, любящая, отзывчивая. Желаем встретить тебе достойного спутника жизни, который сделает тебя еще ярче и счастливее. Удачи тебе во всем! С Днем ангела!
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Ксения, в этот день я желаю тебе большой любви и настоящего счастья, верной удачи и грандиозных побед, веселых событий в жизни и дорогих твоему сердцу людей рядом. Чмок!
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Поздравляю тебя, Оксана, с именинами и желаю, чтобы никогда грусть не касалась твоего сердца. Пусть то, чего ты хочешь сильнее всего, обязательно сбудется в кратчайшие сроки. Пусть каждый день будет наполнен счастьем. С праздником!
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Дорогая Ксюша, хочу тебя поздравить и пожелать серпантина счастья в жизни, многочисленных витков удачи и везения. Пусть на твоем пути встречаются только хорошие люди, а судьба будет богата на радостные события!
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Оксанка, я тебя от души поздравляю и хочу пожелать быть доброй владычицей любви и радости, повелительницей счастья и удачи. Никогда не поддавайся унынию и сомнениям, всегда улыбайся и следуй за мечтой! С именинами!
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Искренне желаю, чтобы на твоем милом личике, Оксаночка, всегда сияла улыбка! Пусть твоя красота с каждым днем цветет все ярче, а жизнь становится все счастливее! Ты прекрасная девушка, отличный друг и просто хороший человек! Всех благ тебе, моя дорогая!