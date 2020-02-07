7 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

7 февраля - 38-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 327 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 25 января Юлианского календаря.

Какой праздник 7 февраля 2020

В этот день нет официальных международных праздников.

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Памятные даты 7 февраля, годовщины и события

В 1301 году Эдуард Карнарвонский становится первым английским принцем Уэльским. По преданию, Эдуард I применил хитрость, чтобы добиться доминирования английской короны в Уэльсе. Когда он, достигнув важных военных успехов в этом крае, собрал валлийских князей и предложил им признать вассальную зависимость от Англии, те в качестве главного условия потребовали, чтобы принцем Уэльса был местный уроженец, не знающий ни слова по-английски. Эдуард тут же дал торжественную клятву соблюсти это условие. Князья подписали договор о вассальной зависимости, после чего Эдуард вынес им своего сына, будущего короля Эдуарда II, родившегося накануне в валлийском замке Карнарвоне, и воскликнул: «Вот вам принц Уэльский, уроженец вашей страны и он ни слова не знает по-английски!».

В 1889 году в Сан-Франциско было создано Тихоокеанское астрономическое общество.

В 1907 году в ходе борьбы за предоставление женщинам избирательных прав в Великобритании Национальный союз женских обществ организовал первую массовую акцию, вошедшую в историю как Марш грязи, свыше трех тысяч женщин шли в холод по разбитым улицам Лондона - от Гайд-парка до Эксетер-Холла.

В 1940 году состоялась премьера второго полнометражного мультфильма Уолта Диснея «Пиноккио». Он был удостоен двух премий «Оскар».

В 1940 году Хэтти Макдэниел стала первой афроамериканкой, награжденной «Оскаром» - за роль второго плана в фильме «Унесенные ветром». В тот день «Унесенные ветром» получили 8 «Оскаров».

В 1984 году астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс - специалист полета шаттла Челленджер STS-41B - стал первым человеком, работавшим в открытом космическом пространстве без какой-либо связи с кораблем, в свободном полете.

В 1992 году министрами иностранных дел и финансов 12 стран-членов Европейского экономического сообщества был подписан договор, давший жизнь Европейскому Союзу.

В 1998 году в северных районах Афганистана из-за землетрясения магнитудой 5,6 баллов погибли более 4500 человек.

В 1999 году с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя «Дельта-2» была запущена станция НАСА «Стардаст», предназначенная для исследования кометы Вильда 2.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеДень всех влюбленных 2020: дата и история праздникаПравославная церковь 7 февраля чтит память святителя Григория Богослова, которого считают одним из прародителей христианства, жившего в III веке нашей эры. В народе 7 февраля еще называют Григорьев день или «Григорий-зимоуказник». Принято в этот день совершать добрые дела. Считалось, что они обязательно вернутся сторицей.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя хвалиться добрыми делами, иначе они не зачтутся, еще хвастовством можно сглазить семью. Нельзя бросать слова «на ветер» - все, сказанное 7 февраля, сбывается. Нельзя 7 февраля стричь ногти, плеваться и стричь волосы.

Приметы на 7 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- какой будет погода до обеда, таким и будет декабрь, по погоде после обеда судили о феврале следующего года;

- если синицы весело щебечут - ждите сильных морозов;

- сильный снегопад - будет ранняя осень.

7 февраля именины

Именины у Григория, Моисея, Бориса, Филиппа, Александра и Виталия.