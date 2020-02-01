День Святого Валентина: история и традиции праздника

Праздник всех влюбленных традиционно будет отмечаться 14 февраля.

Уже через две недели влюбленные пары по всему миру будут отмечать свой "профессиональный" праздник - День Святого Валентина. Празднование 14 февраля имеет давнюю историю и свои традиции, придерживаться которых стараются многие и по сей день. Как возник День всех влюбленных и в чем его основные особенности - читайте ниже.

День Святого Валентина: история праздника

Принято считать, что традиции празднования Дня всех влюбленных - порядка 16 столетий. Назван праздник в честь христианского священника - Валентина. Согласно преданию, во времена правления в Римской империи Клавдия ІІ он тайно венчал пары, несмотря на запрет. Римский император полагал, что семья и брак мешают строительству и укреплению сильной империи. Из-за этого он своим указом запретил солдатам жениться.

Сам Валентин был из римского города Терни. Помимо венчаний, он часто мирил пары, пребывающие в ссорах. После того, как информация об этом просочилась к Клавдию, император приговорил Валентина к казни. Уже после его смерти было обнаружено прощальное письмо, в котором Валентин изложил о своей любви к девушке.

Спустя годы после казни Валентин был канонизирован католиками как мученик, который пострадал за веру. С 496 года 14 февраля стало Днем Святого Валентина после указа Папы Римского Геласиуса І.

Широкое распространение в США этот праздник получил в XVIII веке, а в странах Западной Европы - в XIII. Несмотря на то, что в себе он одновременно сочетает традиции язычества и христианства, праздник имеет большую популярность, прежде всего - среди молодежи.

Символы Дня всех влюбленных

Традиционным атрибутом Дня Святого Валентина многие годы остаются открытки в виде сердец - так называемые валентинки. Они могут быть любого размера, цвета, стиля и дизайна. Наряду с ними также особую популярность (в том числе, как подарки) приобретают плюшевые мишки - в виде игрушек, статуэток, изображений на открытках. Нередко можно встретить изображения Купидона - мальчика с луком и стрелами.

Главный цвет Дня Святого Валентина - красный или розовый. Именно в таких оттенках стараются дарить подарки, в частности - представительницам женской половины человечества.

Традиции 14 февраля

Поскольку День Святого Валентина - это прежде всего праздник любви, активнее всего его отмечают пары. Важным атрибутом 14 февраля являются подарки. Помимо валентинок и традиционных материальных презентов, для многих пар в этот день важно продемонстрировать особую любовь и уважение. Из-за того, что 14 февраля не является официальным праздником, зачастую он выпадает на рабочий день (в 2020 году это пятница). Поэтому традицией многих является праздничный ужин на двоих в кафе, ресторане либо домашней атмосфере.

Многие молодые пары выбирают 14 февраля днем для начала семейной жизни. Кто-то делает на него предложение руки и сердца второй половинке, а кто-то регистрирует в праздничный день свой брак. Многие верят, что дав старт своей семье именно в День всех влюбленных, можно прожить жизнь в гармонии и счастье.

Приметы на День Святого Валентина

Главным правилом этого праздника является необходимость провести его в хорошем настроении и с верой в любовь. Если ваши мысли и желания искренны, тогда можно верить в исполнение следующих примет. Так, зачастую одинокие девушки утром 14 февраля выходили на улицу и смотрели на небо: если на нем много птиц, значит у них в году будет немало ухажеров. Кто-то верит в примету: если спросить имя в первого мужчины, которого встретишь на улице, так будут звать будущего мужа. По еще одному необычному поверью - если встретить 14 февраля на выходе из дома женщину с коляской ребенком - высока вероятность скорого появления собственного.

Некоторые люди убеждены, что в День всех влюбленных нельзя опаздывать - это повлечет ссоры и расставания. Кто-то же по-особенному боится споткнуться - возможно, это повлечет непонимание в отношениях.