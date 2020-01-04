День ангела Анастасии 2020: поздравления и открытки
Анастасия Узорешительница, чей день мы празднуем 4 января, родилась в Риме.
Мать её тайно исповедовала христианство и девочку с ранних лет воспитывала в традициях и обычаях христианской церкви. Однако после смерти матери отец Анастасии силой выдал свою дочь за язычника Помплия. Несладко пришлось юной деве, однако именно в это время она начинает помогать заключенным и арестантам, которые томились в то время в темницах Рима.
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О том, что Анастасия христианка, узнал император Диоклитиан и приказал силой склонить девушку к язычеству. На долю Анастасии выпало немало испытаний и голод, и пытки, и кораблекрушение, и в результате Святая Анастасия была сожжена на костре в 304 году. День Святой Анастасии в православной церкви считается одним из самых больших праздников. По традиции во всех православных храмах в День Святой Анастасии звучат молитвы, проводятся праздничные богослужения, а все девушки с таким именем отмечают День Ангела.
День Анастасии: значение имени Насти
Имя Анастасия – это женская форма имени Анастасий, в переводе с греческого она означает “воскресение“, “бессмертная“, “возвращение к жизни“.
Считается, что девочка, получившая при крещении это имя, будет подвижной, жизнерадостной, со светлой творческой натурой. Анастасии обладают одновременно и логическим и тонким творческим мышлением. В детстве Насти – непоседы и не способны делать что-то через силу. Повзрослев, они также выполняют работу скорее по велению души, чем из-за финансовой выгоды. Однако, Анастасии очень любят комфорт и дорогие вещи. Анастасии часто становятся актрисами, писательницами и музыкантами. В мужья Анастасии выбирают людей надежных и правдивых. Могут искать их довольно долго - и часто счастливы в браке, становятся заботливыми женами и матерями.
Также считается, что характер Анастасии зависит от того, каким уменьшительно-ласкательным именем ее называли в детстве. Так, девочки, которых родители называют “Ася“ - активны и жизнерадостны, а “Насти“ - вдумчивы и погружены в себя.
Поздравления с Днем ангела Анастасии
Лучшую подругу Настю
Сегодня я хочу поздравить
Пусть обходят все ненастья
Пусть тебя ничто не парит!
Жизнь люби и будь любима
Всеми, кто вокруг тебя
Помни: ты неповторима!
Настя милая моя!
***
В день святой Анастасии
Ты когда—то родилась
Именем добра и силы
Гордости, ты назвалась!
***
Анастасия— это имя святой,
Погибшей за Христа.
Добра была и справедлива,
Умна, красива и чиста.
Так будь всегда благословенна,
Ты в нашей памяти всегда
Свята, возвышенна и верна.
Пускай живет твоя душа,
И людям сверху помогает,
Чтоб вера их была крепка.
Искрою Божьей исцеляет
Порой заблудшие сердца.
***
С днем Анастасии Пресвятой,
От той, что не осталось даже прахов,
Желаю вам любви ответной и большой,
Что избавит вас от болей или страхов!
Пусть в жизни не встречаете вы бед,
Пусть на пути препятствий, зла не будет,
Живите в мире, вере много лет,
Пусть друг в беде вас больше не забудет!
***
Если что-то тебя гложет,
Знай, она тебе поможет.
Все проблемы разрешит,
Будешь ты одет и сыт.
Вот она у нас какая
Эта добрая святая.
Часто молимся мы ей
И не только в этот день.
Чтобы без проблем рожать,
Чтоб в тюрьму не попадать,
Чтобы жить в добре и в мире
Помолись Анастасии.
Картинки с днем Анастасии