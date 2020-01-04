День ангела Анастасии 2020: поздравления и открытки

Сегодня день ангела Анастасии - что нужно знать об имени и какое придумать поздравление.

Анастасия Узорешительница, чей день мы празднуем 4 января, родилась в Риме.

Мать её тайно исповедовала христианство и девочку с ранних лет воспитывала в традициях и обычаях христианской церкви. Однако после смерти матери отец Анастасии силой выдал свою дочь за язычника Помплия. Несладко пришлось юной деве, однако именно в это время она начинает помогать заключенным и арестантам, которые томились в то время в темницах Рима.

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О том, что Анастасия христианка, узнал император Диоклитиан и приказал силой склонить девушку к язычеству. На долю Анастасии выпало немало испытаний и голод, и пытки, и кораблекрушение, и в результате Святая Анастасия была сожжена на костре в 304 году. День Святой Анастасии в православной церкви считается одним из самых больших праздников. По традиции во всех православных храмах в День Святой Анастасии звучат молитвы, проводятся праздничные богослужения, а все девушки с таким именем отмечают День Ангела.

День Анастасии: значение имени Насти

Имя Анастасия – это женская форма имени Анастасий, в переводе с греческого она означает “воскресение“, “бессмертная“, “возвращение к жизни“.

Считается, что девочка, получившая при крещении это имя, будет подвижной, жизнерадостной, со светлой творческой натурой. Анастасии обладают одновременно и логическим и тонким творческим мышлением. В детстве Насти – непоседы и не способны делать что-то через силу. Повзрослев, они также выполняют работу скорее по велению души, чем из-за финансовой выгоды. Однако, Анастасии очень любят комфорт и дорогие вещи. Анастасии часто становятся актрисами, писательницами и музыкантами. В мужья Анастасии выбирают людей надежных и правдивых. Могут искать их довольно долго - и часто счастливы в браке, становятся заботливыми женами и матерями.

Также считается, что характер Анастасии зависит от того, каким уменьшительно-ласкательным именем ее называли в детстве. Так, девочки, которых родители называют “Ася“ - активны и жизнерадостны, а “Насти“ - вдумчивы и погружены в себя.

Поздравления с Днем ангела Анастасии

Лучшую подругу Настю

Сегодня я хочу поздравить

Пусть обходят все ненастья

Пусть тебя ничто не парит!

Жизнь люби и будь любима

Всеми, кто вокруг тебя

Помни: ты неповторима!

Настя милая моя!

***

В день святой Анастасии

Ты когда—то родилась

Именем добра и силы

Гордости, ты назвалась!

***

Анастасия— это имя святой,

Погибшей за Христа.

Добра была и справедлива,

Умна, красива и чиста.

Так будь всегда благословенна,

Ты в нашей памяти всегда

Свята, возвышенна и верна.

Пускай живет твоя душа,

И людям сверху помогает,

Чтоб вера их была крепка.

Искрою Божьей исцеляет

Порой заблудшие сердца.

***

С днем Анастасии Пресвятой,

От той, что не осталось даже прахов,

Желаю вам любви ответной и большой,

Что избавит вас от болей или страхов!

Пусть в жизни не встречаете вы бед,

Пусть на пути препятствий, зла не будет,

Живите в мире, вере много лет,

Пусть друг в беде вас больше не забудет!

***

Если что-то тебя гложет,

Знай, она тебе поможет.

Все проблемы разрешит,

Будешь ты одет и сыт.

Вот она у нас какая

Эта добрая святая.

Часто молимся мы ей

И не только в этот день.

Чтобы без проблем рожать,

Чтоб в тюрьму не попадать,

Чтобы жить в добре и в мире

Помолись Анастасии.

Картинки с днем Анастасии

4 января - день Анастасии: видео

