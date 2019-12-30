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Новый год 2020: что не стоит делать, чтобы не испортить праздник себе и близким

11:50, 30 декабря 2019
Праздники
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До Нового года остался всего один день / itmua.com

До Нового года остался всего один день, и вы наверняка уже озаботились, где, с кем и как его встречать. Однако на всякий случай мы вам расскажем, что точно не стоит делать в Новый год, чтобы не испортить праздник своим родным, друзьям, а главное - себе.

Есть все и побольше

Салат оливье мы закусываем курицей вперемешку со всеми видами рыбы / smachno.ua

Читайте такжеНовый год 2020: рецепты вкусных салатов к праздничному столуКогда садишься за праздничный стол и глаза разбегаются от обилия всевозможных блюд, разумеется, хочется попробовать все. Салат оливье мы закусываем курицей вперемешку со всеми видами рыбы, а потом полируем все это нарезкой из колбасы, бутербродами с икрой и сладким желе. Холодец так вообще лучшая закуска после каждого блюда. Стоит ли говорить, что уснуть с баскетбольным мячом вместо животом потом будет сложно, а наутро от тяжести и вздутия вы не будете знать, куда бежать и что делать.

Начать пить пораньше

Стоящие в холодильнике бутылки шампанского уже давно манят / Фото open.az

Стоящие в холодильнике бутылки шампанского уже давно манят и, кажется, так и просят их откупорить. Но вы же не хотите напится задолго до встречи Нового года и в полночь уже спать лицом в салате?

Покупать подарки в последний момент

Выкроить время на покупку подарков среди рабочей недели довольно сложно / besthqwallpapers.com

Читайте такжеАстролог назвал 4 знака Зодиака, которые разбогатеют в 2020 годуВсе мы люди занятые, поэтому выкроить время на покупку подарков среди рабочей недели довольно сложно. Но поставьте себя на место друзей и подумайте, будет ли им приятно получить в подарок залежавшийся гель для душа из ближайшего супермаркета или другой обезличенный подарок, купленный в последний момент лишь для того, чтобы отбыть номер?

Позвать гостей за несколько часов до начала - пусть помогают

Толку от гостей, конечно, будет мало: выяснится, что лишь вы сами в состоянии как следует нарезать овощи для салатов и смешать их с майонезом. Нужно ли говорить, что в предпраздничной суете, когда все навзводе, гости могут начать вас раздражать еще до начала празднования?

Отправляйтесь праздновать в малознакомую компанию

Иллюстрация УНИАН

Читайте такжеВ чем встречать Новый 2020 годВместо предыдущего ваианта можно последовать такому. Однако существует риск, что малознакомые люди будут вести вовсе не так, как вы от них ожидали. В итоге поговорить вам будет не с кем, заняться нечем, и придется отправляться домой одному темной ночью - все лучше, чем сидеть в уголке и скучать. 

Срочно переделать все дела до Нового года

Конечно, хорошо вступать в новый год со всеми решенными вопросами, однако не стоит стремиться в последний день закрыть все гештальты. Разрываясь между всеми делами сразу, вы сильно устанете к вечеру и от праздничного настроения не останется и следа. 

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Новость в сюжете: Празднование Нового года 2020
Теги: #Новый год#праздники