Новый год 2020: что не стоит делать, чтобы не испортить праздник себе и близким

Когда садишься за праздничный стол и глаза разбегаются от обилия всевозможных блюд, разумеется, хочется попробовать все. Стоит ли говорить, что уснуть с баскетбольным мячом вместо животом потом будет сложно.

До Нового года остался всего один день, и вы наверняка уже озаботились, где, с кем и как его встречать. Однако на всякий случай мы вам расскажем, что точно не стоит делать в Новый год, чтобы не испортить праздник своим родным, друзьям, а главное - себе.

Есть все и побольше

Читайте такжеНовый год 2020: рецепты вкусных салатов к праздничному столуКогда садишься за праздничный стол и глаза разбегаются от обилия всевозможных блюд, разумеется, хочется попробовать все. Салат оливье мы закусываем курицей вперемешку со всеми видами рыбы, а потом полируем все это нарезкой из колбасы, бутербродами с икрой и сладким желе. Холодец так вообще лучшая закуска после каждого блюда. Стоит ли говорить, что уснуть с баскетбольным мячом вместо животом потом будет сложно, а наутро от тяжести и вздутия вы не будете знать, куда бежать и что делать.

Начать пить пораньше

Стоящие в холодильнике бутылки шампанского уже давно манят и, кажется, так и просят их откупорить. Но вы же не хотите напится задолго до встречи Нового года и в полночь уже спать лицом в салате?

Покупать подарки в последний момент

Читайте такжеАстролог назвал 4 знака Зодиака, которые разбогатеют в 2020 годуВсе мы люди занятые, поэтому выкроить время на покупку подарков среди рабочей недели довольно сложно. Но поставьте себя на место друзей и подумайте, будет ли им приятно получить в подарок залежавшийся гель для душа из ближайшего супермаркета или другой обезличенный подарок, купленный в последний момент лишь для того, чтобы отбыть номер?

Позвать гостей за несколько часов до начала - пусть помогают

Толку от гостей, конечно, будет мало: выяснится, что лишь вы сами в состоянии как следует нарезать овощи для салатов и смешать их с майонезом. Нужно ли говорить, что в предпраздничной суете, когда все навзводе, гости могут начать вас раздражать еще до начала празднования?

Отправляйтесь праздновать в малознакомую компанию

Читайте такжеВ чем встречать Новый 2020 годВместо предыдущего ваианта можно последовать такому. Однако существует риск, что малознакомые люди будут вести вовсе не так, как вы от них ожидали. В итоге поговорить вам будет не с кем, заняться нечем, и придется отправляться домой одному темной ночью - все лучше, чем сидеть в уголке и скучать.

Срочно переделать все дела до Нового года

Конечно, хорошо вступать в новый год со всеми решенными вопросами, однако не стоит стремиться в последний день закрыть все гештальты. Разрываясь между всеми делами сразу, вы сильно устанете к вечеру и от праздничного настроения не останется и следа.