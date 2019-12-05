День волонтера в Украине - история праздника и лучшие поздравления
Во всем мире 5 декабря отмечают День волонтера - International Volunteer Day. Украина - единственная страна в мире, где этот день переходит в День вооруженных сил, который отмечается 6 декабря. Волонтерское движение в нашей стране стало популярным, начиная с Революции достоинства и российской оккупации. УНИАН собрал интересные факты об этом дне и подготовил лучшие поздравления с Днем волонтера.
Кто такой волонтер
Волонтер – в переводе с английского языка означает добровольный помощник. Это люди, которые вполне безвозмездно работают везде, где нужна их помощь: в детских домах, приютах, школах-интернатах, домах престарелых и на войне.
Волонтерство – это не работа, а призвание. Это образ жизни и мышления. Неравнодушие к чужой беде, сопричастность и сопереживание - то, что ведет волонтеров вперед.
Когда отмечают День волонтера
Во всем мире 5 декабря отмечают День волонтера. Праздник был учрежден еще в 1985 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. В Украине волонтерское движение началось в 90-х годах, а официально его признали 10 декабря 2003 года.
История возникновения волонтерства
Официально считается, что волонтерское движение берет начало в 20-х годах XX века. После Первой мировой войны, в 1920 во Франции, под Страсбургом, был осуществлен первый волонтерский проект с участием немецкой и французской молодежи, в рамках которого волонтеры восстанавливали разрушенные войной фермы в районе мест наиболее ожесточенных боев между немецкими и французскими войсками. Затем эту эстафету подхватила Индия, и движение распространилось по миру.
Волонтеры в Украине
Во время Революции Достоинства, российской агрессии на Востоке нашего государства мощное волонтерское движение стало образцом единства украинского общества, его зрелости и самоорганизации. С тех пор волонтеры начали собирать деньги по всему миру на нужды военных, закупать на них медикаменты и оружие и везти все это на передовую. Многие волонтеры впоследствии ушли добровольцами на фронт.
"Волонтер. Это слово прочно вошло в нашу жизнь с 2013 года. Волонтер - тот, кто добровольно, по зову сердца, отдает свою энергию, время, ресурсы и, честно говоря, часть своей жизни ради помощи другим. Начиная с Майдана, волонтеры остаются тем асимметричным ответом, которую не могли предвидеть ни режим Януковича, ни "за поребриком", - говорится в сообщении волонтерской организации Повернись живим.
Наиболее массовое мероприятие с участием волонтеров в истории Украины
Это чемпионат Европы по футболу Евро-2012. В его организации официально участвовали более 12 тысяч волонтеров, 2879 из которых — волонтеры УЕФА. Кстати, среди них был и самый старший волонтер Украины — 78-летний житель Донецка.
Поздравления с Днем волонтера в прозе
Волонтеры – это настоящий пример доброты, человечности и бескорыстия. Спасибо вам огромное, пусть все Ваши добрые дела непременно будут вознаграждены.
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Не каждый сможет, отбросив свои дела и потребности в стороны, прийти на помощь тому, кто нуждается… быть добровольцем может только по-настоящему добрый и отзывчивый человек. С Днем волонтеров!
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Сегодня я хочу сказать тебе спасибо за тот вклад в развитие нашего общества, который ты сделал. Спасибо за твое стремление сделать мир лучше и добрее. С праздником тебя, волонтер!
Поздравления с Днем волонтера в стихах
Добровольцы, волонтеры,
Поздравляем нынче вас.
Пусть сопутствует удача
И горит азартно глаз.
Вам хотим сказать спасибо
За старания и труды,
Пусть беда вас не коснется
И не будет пусть вражды.
Сил желаем вам, здоровья,
Храбрости и воли,
Только радостной, счастливой
И успешной доли.
***
С Днем добровольцев поздравляю!
Пусть все друг другу помогают,
Пусть будет все по доброй воле,
Пускай не будет в мире горя.
Пускай царит вокруг забота, пониманье,
Друг другу дарят все свое вниманье.
И вот тогда на свете все
Без всех сомнений будет хорошо!
***
Добровольцем быть непросто —
Сила, смелость здесь нужна,
Пожелаем Вам успехов,
Бодрости, здоровья на века.
***
Пусть сопутствует удача,
В службе и делах везет
Мира, добра и счастья,
Пусть стороной обходят ненастья.