День волонтера в Украине - история праздника и лучшие поздравления

Официально считается, что волонтерское движение в мире берет начало в 20-х годах XX века.

Во всем мире 5 декабря отмечают День волонтера - International Volunteer Day. Украина - единственная страна в мире, где этот день переходит в День вооруженных сил, который отмечается 6 декабря. Волонтерское движение в нашей стране стало популярным, начиная с Революции достоинства и российской оккупации. УНИАН собрал интересные факты об этом дне и подготовил лучшие поздравления с Днем волонтера.

Кто такой волонтер

Волонтер – в переводе с английского языка означает добровольный помощник. Это люди, которые вполне безвозмездно работают везде, где нужна их помощь: в детских домах, приютах, школах-интернатах, домах престарелых и на войне.

Волонтерство – это не работа, а призвание. Это образ жизни и мышления. Неравнодушие к чужой беде, сопричастность и сопереживание - то, что ведет волонтеров вперед.

Когда отмечают День волонтера

Во всем мире 5 декабря отмечают День волонтера. Праздник был учрежден еще в 1985 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. В Украине волонтерское движение началось в 90-х годах, а официально его признали 10 декабря 2003 года.

История возникновения волонтерства

Официально считается, что волонтерское движение берет начало в 20-х годах XX века. После Первой мировой войны, в 1920 во Франции, под Страсбургом, был осуществлен первый волонтерский проект с участием немецкой и французской молодежи, в рамках которого волонтеры восстанавливали разрушенные войной фермы в районе мест наиболее ожесточенных боев между немецкими и французскими войсками. Затем эту эстафету подхватила Индия, и движение распространилось по миру.

Волонтеры в Украине

Во время Революции Достоинства, российской агрессии на Востоке нашего государства мощное волонтерское движение стало образцом единства украинского общества, его зрелости и самоорганизации. С тех пор волонтеры начали собирать деньги по всему миру на нужды военных, закупать на них медикаменты и оружие и везти все это на передовую. Многие волонтеры впоследствии ушли добровольцами на фронт.

"Волонтер. Это слово прочно вошло в нашу жизнь с 2013 года. Волонтер - тот, кто добровольно, по зову сердца, отдает свою энергию, время, ресурсы и, честно говоря, часть своей жизни ради помощи другим. Начиная с Майдана, волонтеры остаются тем асимметричным ответом, которую не могли предвидеть ни режим Януковича, ни "за поребриком", - говорится в сообщении волонтерской организации Повернись живим.

Наиболее массовое мероприятие с участием волонтеров в истории Украины

Это чемпионат Европы по футболу Евро-2012. В его организации официально участвовали более 12 тысяч волонтеров, 2879 из которых — волонтеры УЕФА. Кстати, среди них был и самый старший волонтер Украины — 78-летний житель Донецка.

Поздравления с Днем волонтера в прозе

Волонтеры – это настоящий пример доброты, человечности и бескорыстия. Спасибо вам огромное, пусть все Ваши добрые дела непременно будут вознаграждены.

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Не каждый сможет, отбросив свои дела и потребности в стороны, прийти на помощь тому, кто нуждается… быть добровольцем может только по-настоящему добрый и отзывчивый человек. С Днем волонтеров!

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Сегодня я хочу сказать тебе спасибо за тот вклад в развитие нашего общества, который ты сделал. Спасибо за твое стремление сделать мир лучше и добрее. С праздником тебя, волонтер!

Поздравления с Днем волонтера в стихах

Добровольцы, волонтеры, Поздравляем нынче вас. Пусть сопутствует удача И горит азартно глаз. Вам хотим сказать спасибо За старания и труды, Пусть беда вас не коснется И не будет пусть вражды. Сил желаем вам, здоровья, Храбрости и воли, Только радостной, счастливой И успешной доли.

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С Днем добровольцев поздравляю!

Пусть все друг другу помогают,

Пусть будет все по доброй воле,

Пускай не будет в мире горя.

Пускай царит вокруг забота, пониманье,

Друг другу дарят все свое вниманье.

И вот тогда на свете все

Без всех сомнений будет хорошо!

***

Добровольцем быть непросто —

Сила, смелость здесь нужна,

Пожелаем Вам успехов,

Бодрости, здоровья на века.

***

Пусть сопутствует удача,

В службе и делах везет

Мира, добра и счастья,

Пусть стороной обходят ненастья.