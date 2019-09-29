Еврейский Новый год 2019: поздравления с Рош ха-Шана в стихах, прозе и открытках
Рош ха-Шана отмечают два дня подряд – 1 и 2 числа седьмого месяца тишрей по иудейскому календарю. В этом году начало празднования припадает на вечер 29 сентября, а продлится оно до 1 октября.
В эти дни иудеи дарят друг другу подарки, посылают поздравления тем, кто далеко. Принято читать молитвы, трубить в Шофар (бараний рог) и надеяться на светлое будущее.
Родные и близкие собираются за праздничным столом и желают друг другу быть вписанными в «Книгу жизни». Ведь считается, что на Рош ха-Шана Бог решает судьбу человека на следующий год. Потому с начала празднования Нового года у иудеев начинаются и дни раскаяния.
Поздравления в стихах
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Или сладкий Новый год
В этот день в дом к иудеям
Пусть Рош ха-Шана придет!
Пусть молитвы в этот праздник
Зазвучат во всех домах,
И пусть спросят иудеи
Небо о своих мечтах!
Кто достоин «Книги жизни»?
Кто шел правильной дорогой?
Тот лишь, чьи дела и мысли
Были бы угодны Богу!
***
Все евреи ликуют – пришел день Рош ха-Шана
Пусть не будет злых мыслей и душевных изъянов.
Только чистые помыслы и молитв хоровод,
Пусть их слышит Господь, тебя к счастью ведет!
Чтобы были счастливыми и ты сам, и семья.
Чтоб небес достигала молитва твоя.
Чтобы радость пришла в твою жизнь и в твой дом
Пусть всегда знает Бог, что ты помнишь о нем.
***
Празднуют евреи Новый Год,
Рош ха-Шана осенью придет,
Соберет все семьи за столами,
И к молитвам всех нас позовет.
Пусть пройдет твой праздник хорошо,
Чтобы Бог был с сердцем и душой.
Чтобы видел он, что ты стараешься,
Жить в канонах веры собираешься.
Чтобы Он тебя благословил,
И судьбой счастливой наградил.
***
Новогодний праздник Рош ха-Шана –
Для евреев нет светлее дня!
Соберется за столом красивым
Вся твоя семья и вся родня.
Будете молиться дружно Богу
И просить о милости его.
Светлой будет пусть твоя дорога,
Больше и не надо ничего.
Бог услышит каждую молитву,
Что из сердца чистого идет.
Каждый, кто идет по жизни с верой,
Пусть земное счастье обретет.
***
С верой в Бога и молитвой
Встреть еврейский Новый Год.
Пусть тебя святая вера
Прямо в радость приведет.
Я тебе желаю счастья
И богатства для семьи.
Пусть отступят все ненастья,
Слышит Бог мольбы твои.
Светлый праздник Рош ха-Шана,
Для молитв евреям дан он.
Поздравления в прозе
Читайте такжеРош ха-Шана: когда празднуют еврейский Новый год 2019Дорогой друг! От всей души поздравляю тебя с еврейским Новым Годом – Рош ха-Шана! Оставь в уходящем году все плохое, освободи свою душу от непрощенных обид! Веселись и радуйся сегодня, крепко целуй родных! Желаю тебе провести следующий год так, чтобы не было стыдно перед Господом!
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С Новым Годом – Рош ха-Шана! Желаю, чтобы в будущем году тебе было еще легче и приятнее жить, чтобы заботы обходили стороной твой дом и семью! Пусть этот праздник подарит веселье и смех, пусть счастье, удача будут с тобой всегда! Желаю, чтобы каждый день приносил только хорошее, а в семье царит любовь и достаток!
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Шалом всем евреям! Поздравляю вас с еврейским Новым Годом – Рош ха-Шана! Пусть весь следующий год вас преследуют везение, достаток, удача! Пусть в каждый дом войдет любовь и благополучие! Пусть сердца ваши откроются для Бога! Да будут начертаны ваши имена в великую Книгу Жизни! Счастья вам в Новом году!
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С Новым Годом – Рош ха-Шана поздравляю весь еврейский народ! Дорогие братья и сестры! Перед наступлением Рош ха-Шана, простите друг другу обиды, помиритесь, с кем были в ссоре. Пусть все плохое останется позади, откройте свои сердца любви и благим помыслам! Да будут вписаны имена ваши в Книгу Жизни!
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Будьте вписаны в Книгу Жизни! Вот и Рош а-Шана пришел к нашим дверям, с наступлением нового года, пусть он будет сладким как самое сладкое из возможных лакомств, пусть пройдет без бед и принесет нам всем радость. С праздником, пусть он пройдет счастливо и удачно.
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Мы счастливы поздравить вас с праздником Рош ха-Шана и пожелать нового плодородного года, больших творческих и деловых побед, благополучия в семье и здоровья каждому! Сладкой жизни и не знать бед!
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С праздником Рош ха-Шана. Пусть рог шофара протрубит о новом рассвете, о новых мечтах, о новых надеждах, пусть все грехи и глупые мысли останутся в прошлом, пусть впереди ждёт только радость и доброе дело. От всей души желаю богатого здоровья, богатого внутреннего мира, богатого двора и богатого счастья души.
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Поздравляю с великим праздником. Желаю, чтобы каждый отпустил и оставил все плохое и вошел в новый цикл только с добром и честью в сердце. Желаю веселого празднования, вкусных блюд, сладких и приятных, как мед,встреч с родными и близкими людьми. Пусть в ваших домах всегда будет мир, любовь и достаток.
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Примите самые добрые и светлые пожелания с приходом Нового года! Пусть шофар звучит в каждой еврейской душе, призывая к оценке и осмыслению жизни в истекшем году. Пусть эти праздничные дни станут днями оптимизма и уверенности, что Всевышний примет наше раскаяние и продлит нам жизнь в благополучном и сладком Новом Году.
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Шалом, милые друзья! Поздравляю вас с нашим Новым Годом – Рош ха-Шана! Поздравляйте родных, веселитесь и отдыхайте сегодня! Пусть каждый дом наполнится счастьем и радостью! Желаю всем благополучия, достатка, успеха в новом году! Пусть каждый день приносит в ваш дом процветание и сладкую жизнь!