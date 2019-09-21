Рождество Пресвятой Богородицы 2019 – как праздновать

21 сентября (или 8 сентября) восточные славяне обычно устраивали совместные с соседями обеды, на которых часто приглашали нищих.

Рождество Пресвятой Богородицы или Вторую Пречистую 21 сентября православные празднуют за роскошным столом с большой семьей. В этот день надо быть осмотрительными и приветливыми к незнакомцам.

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21 сентября (или 8 сентября) восточные славяне обычно устраивали совместные с соседями обеды, на которых часто приглашали нищих. С незнакомцами делились белым хлебом, испеченными пирогами с фруктами. На стол обязательно ставили корзину с яблоками и грушами.

Рождество Пресвятой Богородицы: пост и приметы

На Рождество Пресвятой Богородицы постят только тогда, когда праздник приходится на среду или пятницу. В другие дни принято праздновать с традиционными блюдами.

В то же время в народе существовали многочисленные приметы, которые позволяли не только укрепить здоровье, но и попросить у Девы Марии суженую или суженого.

Вот некоторые из них:

Если девушка умоет лицо утром до восхода солнца – вечером встретит суженого. Умышленно пачкать одежду и руки – к деньгам. Заглянуть в гости к незнакомым – весь год встречать только хороших людей. Если собрать весь урожай к холоду – в следующем году получишь еще больше. Искупаться в теплой воде – к крепкому здоровью на весь год.

Считалось, какова погода будет на Рождество Святой Богородицы – такой она будет в течение всей осени.

О чем просить перед иконой Рождества Богородицы

На иконе изображено рождение долгожданного ребенка у супругов Иоакима и Анны – Марии. Поэтому лучше просить о рождении ребенка. Особенно это касается бездетных пар, которым долгое время Бог не может дать детей.

Наиболее значимыми также являются просьбы о спасении души. Но стоит учитывать, что обращаться надо не к иконе, а к силе Божьей.

Ранее УНИАН писал об истории и традициях Рождества Святой Богородицы, а также о том, что нельзя делать во Вторую Пречистую.