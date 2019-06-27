День молодежи 2019: куда пойти и как отметить

Ежегодно к этому празднику по всей стране проводится масса мероприятий, флеш-мобов и акций молодежной направленности.

В Украине скоро отмечается день молодежи – праздник молодых и активных украинцев, установленный в поддержку молодежных организаций и объединений.

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День молодежи был установлен в 1994 году, указом тогдашнего президента Украины Леонида Кравчука. Кроме того, в этот же день отмечается День молодежных и детских общественных организаций.

Ежегодно к этому празднику по всей стране проводится масса мероприятий, флеш-мобов и акций молодежной направленности. УНИАН выяснил, как провести День молодежи 2019.

Когда день молодежи?

Согласно президентскому указу N 323/94, который был подписан Леонидом Кравчуком, День молодежи ежегодно отмечается в последнее воскресенье июня.

Ближе к концу первого месяца лета многие украинцы традиционно ищут в сети ответ на вопрос о том, когда в этом году День молодежи. Найти ответ несложно – День молодежи 2019 отмечается 30 июня. Этот день будет не только последним воскресеньем, но и последним днем месяца.

День молодежи 2019 – программа

В этом году День молодежи приходится на выходные дни, приуроченные ко Дню конституции. По всей стране будут проводиться самые разнообразные праздничные мероприятия.

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Фестиваль крафтовых напитков NALIVKA Craft Beverage Festival

С 28 по 30 июня на ВДНХ будет проводиться фестиваль NALIVKA Craft Beverage Festival. Организаторы обещают посетителям «клубничный уикенд» с дегустацией наливок. Планируется также развлекательная и образовательная часть: лекции, мастер-классы и разнообразные активности.

Circus Night Market Кураж Базар (ВДНХ)

Локация будет работать на протяжении трех выходных дней, с 28 по 30 июня. Посетителям обещают цирковое представление с гимнастами, жонглерами и клоунами (но без дрессированных животных), огромные декорации, а также концерт электронщиков GusGus и прочих музыкантов.

Пікнік на Співочому

Организаторы «Пикника» на Спивочем поле называют его самым вкусным фестивалем лета, и подчеркивают, что отмечать там будут сразу два праздника: День Конституции и День молодежи.

Гостей фестиваля, который состоится с 28 по 30 июня, будут кормить блюдами на гриле и мангале по традиционным рецептам разнообразных кухонь мира, а также поить авторскими напитками.

За музыкальную составляющую будут отвечать кавер-бэнды и звездные гости на сцене. Кроме того, анонсирована детская зона, конкурсы и мастер классы.

«Сиеста в Арсенале»

На 30 июня в «Мистецьком арсенале» намечена дневная вечеринка у фонтана под музыку от независимых музыкальных и медиа инициатив. Посетителям обещают уютную атмосферу и танцы.

Ожидается проведение развлекательных мероприятий на Крещатике.

День молодежи 2019 в Днепре

В Днепре День молодежи будут отмечать в субботу, 29 июня. На Сичеславской Набережной разместят праздничную локацию «Молодежная набережная». Состоится традиционная битва красками Kolir Fest, а на вечернем концерте выступит популярная певица TAYANNA.

День молодежи 2019 в Одессе

В Одессе с 26 по 30 июня будет проходить крупнейшая в Украине Сорочинская ярмарка. В мероприятии примут участие мастера народных промыслов и развлечений. На сцене перед гостями будут выступать участники музыкальных, песенных и танцевальных коллективов этнического творчества.

Главные локации ярмарки Сорочинской ярмарки –площадь у памятника Ришелье, Приморский бульвар и Морской вокзал.

День молодежи во Львове

Ко Дню молодежи во Львовском сквере «На валах» будет проводиться праздничная программа.

Гостям обещают 10-метровый надувной скалодром, «битву на купинах», интеллектуальную игру Mind Game, а также кинопоказы, квесты и концертную программу.

Специальным гостем праздника станет победительница проекта «Голос країни» Оксана Муха.