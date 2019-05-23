Вознесение Господне 2019: когда отмечается, что можно и нельзя делать в этот праздник

Вознесение Господне – один из главных церковных переходящих праздников, то есть его дата меняется каждый год.

На 40-й день после Пасхи православная церковь празднует один из 12 главных (двунадесятых) праздников - Вознесение Господне.

Полное название праздника - Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Вознесение 2019: когда отмечается, дата

Пасху в этом году православные отмечали 28 апреля, а Вознесение приходится на 40-й день после нее. Таким образом, в 2019 году Вознесение Господне празднуется в четверг, 6 июня.

Вознесение Господне: история праздника

Вознесение Господне - день, когда Христос вознесся на небо и "сел справа от Отца". Согласно преданиям, он в течение 40 дней после воскрешения являлся своим ученикам и велел ждать пришествия Святого Духа.

На 40-й день после воскресения Христос поднялся с учениками на гору Елеонскую, где в последний раз благословил их и вознесся на небо.

Значение праздника Вознесения заключается в том, что Христос, взяв на себя грехи людей, победил смерть, смог воскреснуть и вознестись к Богу-Отцу.

Традиции Вознесения, что нужно делать

На Вознесение принято ходить в храм, молиться о благополучии и здравии. В этот день перед тем, как взойти на небеса, Господь, как принято считать, выслушивает все просьбы людей и исполняет их.

Также в этот праздник стоит попросить прощения у всех, с кем вы в ссоре. Только делайте это искренне.

На Вознесение существует обычай "ходить на распутье" - в гости к родным и знакомым и дарить им испеченные из пшеничного теста на меду и с сахарными узорами "лесенки", символизирующие путь на небо.

Что нельзя делать на Вознесение

- Как и в любой церковный праздник, нельзя ругаться, сквернословить и желать кому-либо зла;

- заниматься чревоугодием;

- веселиться;

- выносить мусор;

- плевать на землю, поскольку считается, что Иисус в праздничный день продолжает свой земной путь по дорогам;

- по изложенной выше причине нельзя отказывать странникам;

- заниматься сексом;

- отпевать усопших, в церквях и храмах в этот день не служат панихиды;

- заниматься тяжелой работой по дому, ведь это якобы отвлекает от размышлений о Господе и молитв.

В храмах в этот день выносят и прячут плащаницу, поэтому после Вознесения православные уже не приветствуют друг друга словами "Христос Воскрес!".

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