Вознесение Господне 2019: когда отмечается, что можно и нельзя делать в этот праздник
На 40-й день после Пасхи православная церковь празднует один из 12 главных (двунадесятых) праздников - Вознесение Господне.
Полное название праздника - Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Вознесение 2019: когда отмечается, дата
Пасху в этом году православные отмечали 28 апреля, а Вознесение приходится на 40-й день после нее. Таким образом, в 2019 году Вознесение Господне празднуется в четверг, 6 июня.
Вознесение Господне: история праздника
Вознесение Господне - день, когда Христос вознесся на небо и "сел справа от Отца". Согласно преданиям, он в течение 40 дней после воскрешения являлся своим ученикам и велел ждать пришествия Святого Духа.
На 40-й день после воскресения Христос поднялся с учениками на гору Елеонскую, где в последний раз благословил их и вознесся на небо.
Значение праздника Вознесения заключается в том, что Христос, взяв на себя грехи людей, победил смерть, смог воскреснуть и вознестись к Богу-Отцу.
Традиции Вознесения, что нужно делать
На Вознесение принято ходить в храм, молиться о благополучии и здравии. В этот день перед тем, как взойти на небеса, Господь, как принято считать, выслушивает все просьбы людей и исполняет их.
Также в этот праздник стоит попросить прощения у всех, с кем вы в ссоре. Только делайте это искренне.
На Вознесение существует обычай "ходить на распутье" - в гости к родным и знакомым и дарить им испеченные из пшеничного теста на меду и с сахарными узорами "лесенки", символизирующие путь на небо.
Что нельзя делать на Вознесение
- Как и в любой церковный праздник, нельзя ругаться, сквернословить и желать кому-либо зла;
- заниматься чревоугодием;
- веселиться;
- выносить мусор;
- плевать на землю, поскольку считается, что Иисус в праздничный день продолжает свой земной путь по дорогам;
- по изложенной выше причине нельзя отказывать странникам;
- заниматься сексом;
- отпевать усопших, в церквях и храмах в этот день не служат панихиды;
- заниматься тяжелой работой по дому, ведь это якобы отвлекает от размышлений о Господе и молитв.
В храмах в этот день выносят и прячут плащаницу, поэтому после Вознесения православные уже не приветствуют друг друга словами "Христос Воскрес!".