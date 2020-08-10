10 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 10 августа 2020
В этот день мир отмечает День попутного ветра, Международный день биодизельного топлива.
В США - День лени, День «Побалуйте свою собаку», День десерта «Смор», День благодарности группе «Duran Duran», в Токелау, Самоа - День отца, в Гренаде - Карнавальный понедельник, в Таджикистане - День физкультурника, в Эквадоре - День независимости, в Испании - День святого Лаврентия, в Зимбабве - День национальных героев, в Аргентине - День военно-воздушных сил, в Индонезии - День ветеранов, День пробуждения технологий.
Памятные даты 10 августа, годовщины и события
В 1500 году португальский мореплаватель Диогу Диаш, потерявший во время бури направлявшуюся в Индию флотилию Кабрала, открыл остров Мадагаскар.
В 1833 году был основан город Чикаго. Но тогда это была деревушка под названием Уинди-Сити с населением менее двухсот человек.
В 1876 году в канадском Онтарио был совершен первый в мире междугородный телефонный звонок, расстояние между городами составило13 км.
В 1897 году немецкий химик Феликс Хоффманн синтезировал чистую ацетилсалициловую кислоту, пригодную для использования в медицине. То есть, открыл всем известный «аспирин».
В 1985 году Майкл Джексон за 47,5 миллиона долларов купил все права на песни The Beatles.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 10 августа чтит память двух апостолов от семидесяти - Прохора и Пармена. Другие названия праздника: «Прохоров день», «Не затевай мены». В этот день рекомендуется составить четкий план на будущий месяц. Звезды будут способствовать осуществлению всех задуманных дел.
Что сегодня нельзя делать
Читайте такжеМедовый Спас 2020: когда и как лучше отпраздновать этот деньПо народному поверью, в этот день нельзя обменивать, продавать свои вещи или продукты - выгоды не будет. Нельзя также жениться.
Приметы на 10 августа
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- щедрая роса утром – день будет солнечным;
- утром туман – к хорошей погоде;
- безветренно и льет дождь – к продолжительной непогоде;
- высоко плывут облака – к солнечным дням.
10 августа именины
Именины у Никанора, Тимона, Ирины, Николая, Елены, Сергея и Павла.
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