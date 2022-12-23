Этот знак Зодиака легко обидеть.

Знак Зодиака Весы считается одним из самых спокойных. Однако заполучить их сердце и найти с ними общий язык непросто. Эксперты назвали 5 действенных способов, которые помогут наладить контакт с Весами.

Забудьте об агрессии, Весы ценят спокойствие

Не стоит спорить и устраивать скандалы с Весами. Они очень не любят громкие ссоры и агрессию. Потому если вы хотите завоевать сердце Весов - общайтесь с ними спокойно и без лишних эмоций. Если же скандала избежать не удалось, постарайтесь промолчать.

Научитесь разговаривать и делиться своими мыслями

Весы очень обидчивы и требовательны, они кажутся скрытными и спокойными, но в них бушует ураган. Этот знак Зодиака ставит любовные отношения на первое место и хочет "поглощать" всю информацию о своем избраннике. Делитесь с ними мыслями, воспоминаниями о детстве, им это понравится.

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Извиняйтесь и говорите обо всем прямо

Вы можете легко оттолкнуть от себя Весов, если будете пытаться делать намеки, а не говорить обо всем напрямую. Они не любят интриг и ценят прямолинейность. Помимо этого, Весы ценят сильных людей, которые умеют признавать свои ошибки и извиняться.

Окружите Весов вниманием

Весы боятся одиночества. Они жадно относятся к вниманию и обязательно оценят, если вы будете всегда рядом с ними. Чаще проводите время с Весами, зовите их на прогулки и предлагайте свою компанию.

Не пытайтесь показать свое превосходство

Весы не терпят соперничества и их очень обижает, когда кто-то пытается доказать их неправоту. Не стоит показывать свое превосходство и спорить с представителями этого знака Зодиака. Чаще хвалите Весов, осыпайте их комплиментами и принесите в их жизнь гармонию, тогда они точно ответят вам взаимностью.

Напомним, ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которые испытают фейерверк эмоций уже в январе.

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