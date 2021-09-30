Имя Любовь сейчас не особенно популярно среди девочек.

Несмотря на то, что из 1000 новорожденных именем Любовь называют только трех или четырех девочек, оно всё равно остается красивым и теплым. Родители выбирают такое имя, если хотят отдать дать славянским традициям. Тайна имени Любовь кроется в его покровительнице - мученице Любови Римской.

Ранее мы рассказывали, что означает имя Вера.

Имя Любовь - что означает, какой характер у обладательницы

Девочка по имени Люба с детства непоседливая, действенная и активная. Ими движет неудержимая тяга к саморазвитию и росту. Иногда Любу упрекают в том, что она высокомерна, но это лишь высокая самооценка, основанная на уверенности в себе. Любовь достаточно терпелива, сдержанна и по-своему мудра.

Читайте такжеЛюбовь - боль: названы самые влюбчивые знаки ЗодиакаЛюба всегда оптимистична, коммуникабельна и энергетически приятная. Одно из самых важных качеств Любови - способность собрать вокруг себя людей и очаровать их. Благодаря такому дару и упорству девушки с таким именем всегда добиваются желаемых целей.

Любовь достаточно категорична - она не потерпит неуважительного отношения к себе. Не любит тех, кто пытается использовать ее в своих корыстных целях и уж тем более не связывается с людьми, которые манипулируют другими.

Судьба по имени Любовь - что ждет девушку в любви и браке

Как мы уже сказали, Люба пользуется популярностью у мужчин, но выбирает спутника осторожно - по ряду определенных критериев. Девушке важно, чтобы партнер был верным и преданным, умным и надежным мужчиной. Не последнее место занимает и самодостаточность мужчины - сильный характер и воля покоряют Любу.

В тот момент, когда Любовь находит идеального человека, она становится хорошей женой и даже матерью. Она именно та, кто будет создавать уют в доме и хранить семейный очаг.

Но так сложится, только если мужчина будет ее любить - Люба "зеркалит" отношение людей. Если же партнер не сможет похвастаться верностью или стабильностью - долго Люба рядом с ним не задержится.

Совместимость имен в любви

Мощная и яркая гамма чувств, эмоции и страсть возможны с мужчинами по имени Дмитрий, Егор, Макар, Глеб, Николай или Роберт.

Выйти замуж и чувствовать себя, как за каменной стеной, получится с мужчиной, которого зовут Алексей, Анатолий, Богдан, Борис, Валентин, Виктор, Владимир, Вячеслав, Григорий, Дмитрий, Михаил, Николай или Павел.

Отсутствие взаимопонимания и крах в отношениях, по мнению астрологов, произойдут с мужчиной, которого назвали Ярослав, Станислав, Антон, Артур, Владислав, Георгий, Олег или Платон.

Вас также может заинтересовать:

Автор: Кристина Кащавцева