Рожденные под этими знаками женщины рискуют подпортить себе жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых могут столкнуться с массой неприятностей на текущей неделе до 26 февраля.

Речь идет о трех Знаках. Рожденные под этими знаками женщины рискуют сильно подпортить себе жизнь.

Неудачницы недели по знаку Зодиака - кому не повезет

Женщины-Овны в указанный период должны притормозить, чтобы не усугубить свое и без того шаткое состояние. Астрологи рекомендуют им стараться сохранять свои силы, не растрачивая их на мелочи. Окончательная потеря энергии и сил сулит представительницам данного знака массу неудач.

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Сильные переживания по поводу и без повода на текущей неделе могут начаться у женщин-Львов. Из-за этого они рискуют упустить что-о важное, и жизнь пойдет под откос. Снизить риски поможет очищение сознания от скверных мыслей и работа над собой.

Сложная неделя может получиться у женщин-Козерогов. Причина - потеря мотивации, вспышки лени, уныния и апатии, а также активизация недоброжелателей. Представительницам данного знака сейчас очень важно перепроверять информацию, не верить слухам и осторожно относиться к новым знакомствам.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которые в конце февраля могут разориться.

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