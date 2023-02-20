Для них наступает неблагоприятный период.

Астрологи навали три знака Зодиака, которые в конце февраля могут разориться. Им стоит быть очень осторожными с разного рода финансовыми операциями.

Водолей

Для вас эта неделя будет крайне неблагоприятной в материальном плане. Венера в Овне может пошатнуть вашу стабильность, поэтому не исключено, что вас ждут потери. Чтобы избежать негативного влияния на психологическое состояние из-за финансовых проблем, постарайтесь во всем искать плюсы. Тогда, как говорят астрологи, есть шанс, что все будет хорошо.

Рыбы

Для вас также будет не очень хорошее время в конце февраля. Вы можете влезть в долговую яму, так как вам нужно будет совершить дорогостоящую покупку, а денег на нее нет. Долги вы можете отдаваться очень долго, что будет не только давить на вас морально, но и забирать много энергии и сил, ведь и работать придется намного больше.

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Весы

Астрологи предупреждают вас о двух моментах. Во-первых, вам стоит подумать о смене работы, если нынешняя вас не устраивает, но нельзя делать резких движений. Во-вторых, активизируются ваши враги, они захотят вставить вам палки в колеса. В целом неделя будет сложной в финансовом плане еще и из-за того, что вы почувствуете упадок сил.

Напомним, три знака Зодиака вскоре будут летать на крыльях счастья.

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