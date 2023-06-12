Рожденные под этими знаками женщины рискуют основательно подпортить себе жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых могут столкнуться с массой неприятностей на пути на текущей неделе - до 18 июня.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками женщины рискуют основательно подпортить себе жизнь.

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Неприятности будут подстерегать женщин-Раков. Они будут ощущать давление от своего начальства, коллег, родственников, партнера. Для того, чтобы уменьшить риски, астрологи рекомендуют представительницам данного знака провести это время в спокойной обстановке, среди близких людей, которые не осудят и поймут, а также успокоят, если это потребуется.

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Очень напряженная неделя ждет женщин-Львов, им лучше в указанный период приубавить обороты и покопаться в себе. Звезды сулят неприятности в случае чрезмерной активности. И все попытки прыгнуть выше головы будут неудачными, как и лишние стремления. Это время лучше провести в самоанализе и среди друзей.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых будут особенно успешными на текущей неделе до 18 июня.

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