Известные астролог, таролог и экстрасенс поделились своими прогнозами.

8 октября на Крымском мосту произошла "бавовна". Украинцы ликуют, а россияне устраивают истерики и публично сокрушаются из-за очередного поражения. Однако интересно другое, что будет с Крымским мостом дальше и получит ли Украина "ответку" за случившееся?

УНИАН собрал прогнозы от астролога Влада Росса, таролога Людмилы Хомутовской и экстрасенса Макса Гордеева.

Судьба Крымского моста - прогноз Влада Росса

В эксклюзивном комментарии УНИАН астролог Влад Росс рассказал, что на мосту теперь постоянно будут взрывы:

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"На мост будет постоянно падать "бавовна". Через неделю этот мост могут сделать, но он все равно обречён. Украина нанесла удар специально утром, чтобы никто не пострадал, так как выходной день и мало людей. И как раз ко дню рождения Путина, у которого заканчивается жизненный путь".

Однако Путин может резко отреагировать на взрывы. А потом есть вероятность применения ядерного оружия.

"Путин после взрыва моста может применить тактичное ядерное оружие. Прежде всего могут пострадать родина Зеленского - Кривой Рог, а также Киев, Харьков, Николаев, Львов и все мосты через Днепр", - добавил Влад Росс.

Однако астролог считает, что Крым все равно будет деоккупирован. Это может случиться уже в 2023 году.

"Если в ноябре будет дворцовый переворот, то Крым мы вернём путём переговоров. РФ отдаёт нам Крым, а с них снимаются санкции", - добавил Влад Росс в комментарии УНИАН.

Когда на Крымском мосту снова произойдут взрывы - прогноз Людмилы Хомутовской

Таролог Людмила Хомутовская в эксклюзивном комментарии УНИАН отметила, что полностью этот мост не взорвут.

"Крымский мост не будет полностью взорван. Но еще должен быть один прилет ракеты, и тогда закончится война. Этот "прилет" будет зимой", - рассказала Хомутовская.

Однако полуостров скоро вернется в состав Украины. Хотя за удары по мосту оккупанты могут нанести ответный удар.

"Война зайдёт в Крым в 2023 году. Тогда же начнётся постепенное возвращение полуострова в состав Украины. Сейчас активизируется все, что любит делать Россия. Путин ответит нам за взрыв Крымского моста ракетами и "шахидами", - добавила Хомутовская.

Помимо этого, таролог рассказала, когда закончится война РФ против Украины:

"В 2023 году закончится война. Скорее всего, это будет весной".

Какой будет "ответка" рашистов за "бавовну" на Крымском мосту - рассказывает Макс Гордеев

Известный экстрасенс Макс Гордеев дал УНИАН эксклюзивный комментарий и отметил, что Россия точно будет наносить удары в ответ на то, что Крымский мост подвергся разрушениям:

"Ситуация будет очень насыщенной. Первое, что выпадает - это карта гнева, злости. Это говорит о том, что очень много людей сейчас начнут говорить об этом, и после этого взрыва начинается очень тяжелый период для Крыма. Это была такая точка отправления очень сильных изменений именно в Крыму. Как я и предупреждал в своем предсказании о том, что именно русские взорвут этот мост. То есть эта ситуация возникла не так, как некоторые говорят, что это вандалы или случайность. Это запланированная акция именно россиян. Но они не понимают, что эта ситуация сейчас сыграет нам на руку".

Макс Гордеев также назвал города, которые могут пострадать из-за "ответки" россиян:

"Россия 100% будет пытаться показывать, что она что-то нам сделает за это. Да, будут какие-то аспекты негативные, она будет делать что-то в нашу сторону, это 100%. Дальше будут страдать Запорожье, Днепр, Одесса и Киев может даже. Они действительно могут планировать какие-то массовые атаки. Надо быть в этих аспектах очень и очень осторожными".

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал дату конца эпохи Путина.

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