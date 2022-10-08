Эксперт утверждает, что сегодняшние события несут переломный смысл для полуострова.

Астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказал о том, какая судьба ждет Крымский мост после разрушений 8 октября.

"На мост будет постоянно падать "бавовна". Через неделю этот мост могут сделать, но он все равно обречён. Украина нанесла удар специально утром, чтобы никто не пострадал, так как выходной день и мало людей. И как раз ко дню рождения Путина, у которого закачивается жизненный путь", - сказал Росс.

Также Росс предупредил, что Путин и его команда теперь могут активизироваться, чтобы дать "ответку" на удар по мосту. Может дойти даже до ядерного оружия.

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"Путин после взрыва моста может применить тактичное ядерное оружие. Прежде всего могут пострадать родина Зеленского - Кривой Рог, а также Киев, Харьков, Николаев, Львов и все мосты через Днепр", - добавил Влад Росс.

Астролог подчеркнул, что возвращение Крыма - это то, что состоится 100%. Однако вопрос сроков все равно остается открытым. Это может случиться уже в 2023 году.

"Если в ноябре будет дворцовый переворот, то Крым мы вернём путём переговоров. РФ отдаёт нам Крым, а с них снимаются санкции", - добавил Влад Росс в комментарии УНИАН.

Напомним, таролог Людмила Хомутовская также предвидела деоккупацию Крыма. Она отметила, что после сегодняшнего удара по мосту оккупанты активизируются, но победа все равно будет за ВСУ.

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