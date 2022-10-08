Людмила Хомутовская в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказала о судьбе моста, который 8 октября был поврежден.

Таролог Людмила Хомутовская рассказала, какая судьба у Крымского моста. Так, согласно прогнозу эксперта, полностью этот объект не взорвут. Однако даже нынешние события - уже существенный шаг на пути к победе Украины.

"Крымский мост не будет полностью взорван. Но еще должен быть один прилет ракеты, и тогда закончится война. Этот "прилет" будет зимой", - рассказала Хомутовская в эксклюзивном комментарии УНИАН.

Возвращение полуострова Крым, который РФ незаконно присвоила, состоится уже в ближайшем будущем, утверждает эксперт.

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"Война зайдёт в Крым в 2023 году. Тогда же начнётся постепенное возвращение полуострова в состав Украины", - уточнила свой прогноз Людмила.

Она также предупредила о том, что со стороны оккупантов следует ожидать ответного удара за разрушение моста. Именно сегодняшние события станут причиной их активности.

"Сейчас активизируется все, что любит делать Россия. Путин ответит нам за взрыв Крымского моста ракетами и "шахидами", - добавила Хомутовская.

Она, как и многие другие экстрасенсы, предполагает, что завершение боевых действий на территории нашей страны состоится весной 2023 года.

"В 2023 году закончится война. Скорее всего, это будет весной", - резюмировала Хомутовская.

Напомним, известный таролог Хомутовская назвала сроки смерти Путина.

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