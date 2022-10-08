Астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказал, что уже в ближайшее время появится шанс сбросить Путина с его пьедестала. Это станет очень важным событием, и поможет разрешить множество проблем. Если сбросить его все же не получится, то жить ему осталось недолго. Как прогнозирует Росс, он умрет в ноябре следующего года.
"В октябре-ноябре диктатора могут сбросить с пьедестала и отравить. В феврале-марте планеты не расположены к нему. Если он чудом усидит до февраля, то умрет в ноябре 2023. В этот же период может произойти переворот в Москве", - рассказал эксперт.
Также Влад Росс добавил, что свержение лидера страны-агрессора с его поста - прямой шаг к деоккупации Крымского полуострова.
"Но если Путина не уберут, то генерал Залужный освободит Крым максимум до 9 мая. Однозначно весной Крым будет наш", - убеждает экстрасенс.
Касательно конца войны, Росс предполагает, что это произойдет не раньше осени 2023 года.
"Война может закончиться в ноябре 2023 года. Марс будет в ослабленном положении и уйдёт в ретроградную фазу, начиная с 31 октября, поэтому это идеальное время, чтобы закончить войну", - резюмировал Влад Росс.
Напомним, астролог Влад Росс предсказал ядерный удар в ответ на Крымский мост.
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