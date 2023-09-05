Им будет очень несладко.

Астрологи назвали два знака Зодиака, для которых сентябрь будет катастрофическим. Им стоит быть готовыми к ряду проблем, с которыми им придется столкнуться.

Рыбы

Рыбы не ценят то, что имеют. Именно поэтому совсем скоро Вселенная преподаст им жизненный, но не очень приятный урок. Вы можете лишиться работы, денег, любимого человека и даже друга. Возможно вы замечали, что часто людям некомфортно рядом с вами, так как вы эгоистичны и к тому же летаете в облаках. Поэтому они захотят поставить отношения с вами на паузу.

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А вот, что касается работы, то в данном случае вам тоже придется несладко. Вы можете поплатиться за ошибки. Как результат, вы можете потерять не только свое место, но и деньги.

Овен

Овны привыкли со всеми соперничать. Им кажется, что так они могут доказать свое превосходство. Однако, на самом деле, это большое заблуждение, так как справляться с жизненными испытаниями в одиночку очень сложно. Если вы в ближайшее время не поймете, что нужно действовать в команде, то рискуете остаться без поддержки и близких людей рядом.

От вас могут все отвернуться и оставить вас наедине с вашими проблемами. Подумайте, стоит ли эта игра свеч.

Напомним, ранее астролог ошеломила прогнозом по окончанию войны в Украине.

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