Астролог Яна Тимощук рассказала, что ждет Украину этой весной. Она предрекла тяжелый период. По ее мнению, возможна ожесточенная борьба.
"Борьба, ожесточенная борьба... Мы будем иметь, к сожалению, очень серьезные боевые действия. Столкновения", - рассказала Тимощук в интервью УНИАН.
Также астролог утверждает, что бои могут активизироваться. Она считает, что будет неспокойно и на временно оккупированных территориях Украины.
"Многие люди могут чувствовать себя в ограничении. Скорее всего, это то, что касается потерь. Когда люди лишаются благ, дома", - утверждает Тимощук.
Однако астролог также считает, что, несмотря на ухудшении ситуации на фронте, нам не стоит бояться проблем с едой. По мнению Тимощук, весной аграрии смогут провести посевную.
"Этой весной высшие силы будут благосклонны к нашей земли. Я имею в виду это касается рождения земли, что не даст нам быть голодными", - отметила астролог.
Также Тимощук предрекает много встреч. По ее словам, Украина будет еще активнее встречаться с партнерами.
"Будет крик о помощи. Мы будем многое терять... Будет жесткое сопротивление..."
Помимо этого, астролог предупредила об опасности. РФ будет устраивать провокации, считает Тимощук. Из-за этого в зоне риска могут оказаться объекты на высоте. По мнению астролога, РФ может бить по высоткам.
Напомним, ранее астрологи назвали самые выносливые знаки Зодиака.