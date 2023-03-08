По мнению Тимощук, возможны серьезные боевые действия.

Астролог Яна Тимощук рассказала, что ждет Украину этой весной. Она предрекла тяжелый период. По ее мнению, возможна ожесточенная борьба.

"Борьба, ожесточенная борьба... Мы будем иметь, к сожалению, очень серьезные боевые действия. Столкновения", - рассказала Тимощук в интервью УНИАН.

Также астролог утверждает, что бои могут активизироваться. Она считает, что будет неспокойно и на временно оккупированных территориях Украины.

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"Многие люди могут чувствовать себя в ограничении. Скорее всего, это то, что касается потерь. Когда люди лишаются благ, дома", - утверждает Тимощук.

Однако астролог также считает, что, несмотря на ухудшении ситуации на фронте, нам не стоит бояться проблем с едой. По мнению Тимощук, весной аграрии смогут провести посевную.

"Этой весной высшие силы будут благосклонны к нашей земли. Я имею в виду это касается рождения земли, что не даст нам быть голодными", - отметила астролог.

Также Тимощук предрекает много встреч. По ее словам, Украина будет еще активнее встречаться с партнерами.

"Будет крик о помощи. Мы будем многое терять... Будет жесткое сопротивление..."

Помимо этого, астролог предупредила об опасности. РФ будет устраивать провокации, считает Тимощук. Из-за этого в зоне риска могут оказаться объекты на высоте. По мнению астролога, РФ может бить по высоткам.

Напомним, ранее астрологи назвали самые выносливые знаки Зодиака.

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