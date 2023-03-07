Эти знаки Зодиака не боятся трудностей.

Астрологи назвали самые выносливые знаки Зодиака. Люди, рожденные под этими знаками, никогда не сломаются. Они перенесут все трудности и не будут опускать руки, даже если проблемы захлестнут их, словно волной.

Рак

По мнению астрологов, Раки готовы ко всему. Их сложно удивить и огорчить. Представители этого знака спокойны и никогда не впадают в истерику. Они могут перенести все тяготы. Самое главное, чтобы рядом с Раками был человек, ради которого они будут готовы на подвиги.

Раки очень ценят комфорт и уют. Единственное, что может их немного разозлить - гости, которые приходят без приглашения. Однако даже это Раки могут перенести с достоинством. Они никогда не покажут своего раздражения.

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Стрелец

Стрельцам часто приходится бороться за место под солнцем. Они нередко сжимают зубы и упорно идут к своей цели, несмотря на все проблемы. Стрельцам под силу любая сложность, они, хоть и будут огорчены, но все решат.

Астрологи считают, что Стрельцов сложно сломить. Они не принимают поражения и всегда борются до последнего. Их выносливости можно лишь позавидовать.

Козерог

Козероги часто сталкиваются с трудностями. Однако они не проигрывают, ведь этот знак Зодиака отличается тем, что будет "упираться рогами" и бороться за свое счастье, даже если сильно устанет. Козероги никогда не будут сдаваться.

Этот знак Зодиака готов к любому вызову. Их не огорчат мелкие сложности. Наоборот, Козерогам нравится бороться с проблемами, так они укрепляют веру в свои силы и доказывают всем, что способны на многое.

Напомним, ранее таролог Цыбульская дала прогноз на март. Она рассказала, что ждет представителей каждого знака Зодиака.

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