По словам Хомутовской, для России начался сложный период.

Таролог Людмила Хомутовская шокировала прогнозом по войне. По ее словам, Россию ждет полный разгром. При этом боевые действия в Украине затянутся.

"Это будет массивный разгром, что мало кто останется вообще живым. Это будет трудно для стороны, которая захочет договариваться. Это однозначно РФ. Там без вариантов... Россию загоняют, от этой супердержавы останутся копыта и хвост", - сказала эксперт на своем YouTube-канале.

Хомутоская уточнила, что до конца 2022 года боевые действия в Украине немного поутихнут, но это не значит, что тогда все закончится.

При этом она уверена, что победит именно Украины. Наша страна останется независимой.

Напомним, ранее экстрасенс Макс Гордеев предрек массовые "прилеты" на 1 сентября.

"Сейчас все регионы находятся в опасности. И это могут быть не только "прилеты", но и люди, которые просто зайдут в школу и взорвут ее. То есть может быть теракт. Если вы все же захотите проводить 1 сентября, то будьте очень осторожны", - сказал Гордеев.

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