В этот день могут быть "прилеты" по учебным заведениям.

Звездный экстрасенс Макс Гордеев рассказал, что 1 сентября в Украине будет очень тяжелым.

По его словам, российская армия будет обстреливать не только города в целом, но и "бить" по учебным заведениям в тот момент, когда там будут находиться дети.

"Сейчас все регионы находятся в опасности. И это могут быть не только "прилеты", но и люди, которые просто зайдут в школу и взорвут ее. То есть может быть теракт. Если вы все же захотите проводить 1 сентября, то будьте очень осторожны", - сказал Гордеев в программе "Слава+Таня".

Напомним, ранее астролог Влад Росс заявил, что прямо сейчас начинается ужасающая для России ситуация. На фронте произойдет перелом в пользу Украины.

"20 августа Марс (планета войны) перейдет из неподвижного Тельца в Близнецы. Тогда мы сможем двигать фронты, развивать свою ситуацию. Не удивляйтесь, крымчане, если в этот период по вам будут лететь ракеты. Беларусь ждет та же участь. То есть линия фронта начнет сдвигаться, и это будет происходить в пользу Украины", - сказал Влад Росс.

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