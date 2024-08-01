Провидец рассказал, чем закончится война в Украине

По его словам, мы получим помощь и победим в войне.

Старец Евдоким рассказал, что у него было видение о будущем Украины. Он говорит, что увидел ее завершение, однако для этого должно произойти еще несколько событий.

"Это будет большой исторический день для нашей страны, а к нему приведут важные события в мире. На смену нынешним мировым лидерам придут новые личности. Одним из таких событий станет смена лидера Китая, поскольку нынешний лидер постепенно потеряет свою власть из-за серьезных проблем со здоровьем" Его преемник будет более лояльным к Украине и будет содействовать сотрудничеству с нашей страной", — рассказал старец в интервью "Украинскому молитвеннику".

Он добавил, что лидер Китая усилит контроль над Украиной/ А это, по словам Евдокима, изменит ход войны в Украине.

Кроме того, он предсказал, что США предоставит нашей стране помощь для борьбы с российской агрессией.

"Бывший президент США сможет повлиять на Путина, чтобы тот вернулся к границам 2022 года. Это станет большим достижением для Украины", — предсказывает старец.

Напомним, ранее астрологи Анна и Алексей Сухановы эксклюзивно для УНИАН составили прогноз для Украины на август. По их словам, последний месяц лета будет особенным для Украины, так как в августе меняется годовой гороскоп нашей страны.

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