По словам астрологов, август - переломный месяц.

Астрологи Анна и Алексей Сухановы эксклюзивно для УНИАН составили прогноз для Украины на август. По их словам, последний месяц лета будет особенным для Украины, так как в августе меняется годовой гороскоп нашей страны.

Они говорят, что для Украины август - это месяц энергетических трансформаций и обновлений. Сейчас важно понимать, что все астрологические периоды и подпериоды, которые идут по годовой и по основной картах, будут положительными до конца 2024 года. Это означает, что Украина будет накапливать внутренние силы и ресурсы, и ситуация должна стабильно улучшаться.

Стоит отметить, что наиболее уязвимым аспектом для украинского государства было положение Луны. Луна символизирует ментальное состояние человека, а в годовой карте страны - ментальное состояние людей внутри страны.

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В прошлой годовой карте Украины, продолжили астрологи, Луна находилась в знаке Зодиака Скорпион. Этот знак можно сравнить с активным вулканом, при этом, не зная, где и когда начнется извержение. Возможно, к концу 2023 года у многих жителей Украины именно такое ментальное состояние и сформировалось.

В 2024 году положение Луны в годовой карте Украины значительно улучшилось. Это способствует тому, что люди стали чувствовать себя ментально лучше и, как говорится, увидели свет в конце тоннеля проблем. Новая годовая карта должна еще больше благоприятно повлиять на психоэмоциональное состояние украинцев. C середины августа также появляется энергия для возможности завершения войны.

"Прошлая годовая карта, несмотря на свои положительные аспекты, содержала много напряженных и непродуктивных астрологических подпериодов. В новой годовой карте практически каждый подпериод является продуктивным. В ней особенно сильны сферы, отвечающие за прибыль и доходы. Все это, вместе с благоприятным периодом, должно помочь преодолеть сложности, которые приносит большой период Юпитера в Украине", - отметили астрологи.

Сейчас, напоминают Сухановы, Украина проживает большой период Юпитера с 4 ноября 2013 года по 4 ноября 2029 года, который указывает на рост страны через преодоление проблем.

Самой большой проблемой на текущий момент является Донецкое направление. Может возникнуть вопрос: почему оно до сих пор проблематичное, если астрологические подпериоды идут позитивные? Как сказали эксперты, проблема в том, что в гороскопе России также наблюдаются позитивные подпериоды. Но уже с августа благоприятные тенденции в годовой и основной карте России будут идти на спад и может быть заметен перелом, особенно ближе к концу месяца.

В конце августа у России начинается астрологический подпериод, похожий на тот, который был в Украине, когда РФ уничтожала украинские ТЭЦ. Этот подпериод будет идти в России с 23 августа 2024 года по 8 октября 2024 года. А с 1 августа в годовой карте России также наблюдаются признаки снижения ее наступательного потенциала.

"Поэтому, друзья, без паники, сохраняем оптимистичное высокое состояние. Текущие общие астрологические транзиты также благоприятны для Украины. Важно фокусироваться не только на проблемах. Понятно, что есть коррупция, предатели, воровство, люди, которые превышают свои полномочия, однако до всех них в свое время дойдет очередь отвечать за свои действия", - говорят Сухановы.

В новой годовой карте Украины с 31 июля 2024 года по 30 сентября 2024 года наблюдается благоприятный подпериод. Он связан с финансами, ресурсами, ментальным состоянием людей, комфортом и территориями. Однако положительные моменты этого периода могут раскрываться ближе к его завершению.

Подпериоды по основной натальной карте Украины также благоприятны. До 25 августа 2024 года идёт подпериод, связанный с энергией трансформации и усилением планеты Раху, который в натальной карте Украины связан с телом и землями. В прошлый раз, когда был его подпериод (с 31 августа 2022 года по 24 января 2023 года) произошли две самые успешные операции в этой войне, связанные с Харьковской и Херсонской областями. Следует отметить, что Солнце и Раху относятся враждебно друг к другу, а в Украине идет подпериод Солнца, поэтому в это время параллельно могут развиваться события, связанные с превышением украинской властью своих полномочий. Это, в свою очередь, может еще больше усилить недовольство среди населения Украины.

С 25 августа начинается подпериод, наполненный энергией Юпитера, что может способствовать перспективному планированию и росту. Продлится он до 3 октября 2024 года. В это время могу быть затронуты важные государственные вопросы, что повлияет не только на ход военных операций, но и ускорит процесс мирных договоренностей.

Перейдем к основным вопросам, которые волнуют украинцев в последнее время.

• Энергетика. Астрологи считают, что ситуация будет продолжать стабилизироваться и улучшаться. В целом, их мнение совпадает с оценками официальных лиц. На вопрос о том, будет ли ситуация критической в конце осени и зимой, они отвечают, что она не достигнет критического уровня. Сухановы полагают, что зима будет теплой и мягкой. Возможны небольшие понижения температуры в период с 3 октября 2024 по 18 ноября 2024, а также после Нового года. Однако они не должны быть значительными. Поэтому будет продолжение значительного улучшения состояния энергетики, постепенного увеличения мощностей и общего снижения обстрелов.

• Мобилизация. В августе ситуация также будет оставаться напряженной. Однако ближе к концу месяца она может начать улучшаться для населения.

• Возможные места обстрелов. До 26 августа внимание следует уделить местам отдыха, концертам, супермаркетам, в целом местам скопления людей, автопаркам и салонам красоты. После 26 августа фокус смещается на места связи, коммуникации, IT-компании и центры предоставления информационных услуг. Могут быть затронуты вопросы, связанные с энергетикой и проводами.

Основные изменения в астрологических транзитах на август.

• 5 августа Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) становится ретроградным в знаке Зодиака Лев. Данный транзит может поднимать вопросы, связанные с властью, подсвечивать различные политические скандалы, а также акцентировать внимание на важности информационной открытости и интеграции технического прогресса IT-сферы в процессы власти. Данный транзит благоприятный для Украины, так как может вновь сделать её центром мирового внимания. Меркурий в ретроградном положении может поднимать прошлые и забытые вопросы, которые снова станут актуальными. В целом эта энергия будет находиться в нестабильном состоянии.

• 16 августа Cолнце (планета жизни, души, самовыражения, раскрытия своего Я, здоровья, оптимизма, уверенности, самооценки, счастья, статуса, власти, амбиций, работы, начальника, государственных структур) переходит в знак Зодиака Лев. Это благоприятное положение, которое будет придавать силы и энергию, а также поднимать вопросы, связанные с властью. В это время могут происходить важные политические события. Данный транзит благоприятный для Украины и неблагоприятный для России.

• 22 августа Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) в ретроградном движении возвращается в знак Зодиака Рак. Этот знак является сложным для Меркурия, он может уменьшать логичность и рационализм в действиях людей. В это время на первое место могут выходить чувства и эмоции. Транзит Меркурия через знак Зодиака Рак может поднимать вопросы транспортировки грузов через море. В целом эта энергия будет находиться в дестабилизированном состоянии.

• 24 августа Венера (планета чувств, эмоций, социальности, творчества, красоты, гармонии, романтических отношений, комфорта, отдыха, праздника, чувственных наслаждений, материального благополучия) переходит в знак Зодиака Дева, в знак своего максимального ослабления. Данный планетарный транзит может дать проблемы в вопросах отношений - как семейных, так и межгосударственных. В целом начинается неблагоприятное время для каких-либо покупок и действий, связанных с красотой, отдыхом и комфортом.

• 26 августа Марс (планета энергии, материи, страсти, физической силы, силы воли, решимости, войны, агрессии, спорта, азарта, мышц, огня, электричества, металла, пожара, казино) переходит в знак Зодиака Близнецы. Данный транзит неблагоприятный для всего, что связанно с информационной и IT-сферой, а также для людей, которые с ними связаны. Он может способствовать увеличению обстрелов объектов, связанных с этими сферами, а также объектов энергетической инфраструктуры.

• 29 августа Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) перестает быть ретроградным в знаке Зодиака Рак. Этот знак является сложным для Меркурия, он может уменьшать логичность и рационализм в действиях людей, на первое место могут выходить чувства и эмоции. Транзит Меркурия через знак Зодиака Рак может поднимать вопросы транспортировки грузов через море.

Анна и Алексей Сухановы в Instagram – instagram.com/jyotishon

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