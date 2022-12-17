Расклад на картах Таро показал, что в 2023-м году будут еще атаки РФ по украинской территории.

Таролог, медиум и наследственная ведьма Анна Атаманова ответила на вопрос, чувствует ли она, что победа Украины в войне наступит в 2023 году. Своими пророчествами она поделилась в интервью YouTube-каналу "Прогноз".

По ее словам, по раскладам на картах ей приходит цифра "5". "2023-й год - это в некоторой степени также 5, ведь 2 + 3... Но, скорее всего, победа будет в 2025 году", — говорит таролог.

Атаманова сделала расклад на картах Таро, который показал, что в 2023-м году будут еще атаки РФ по украинской территории, но эти удары будут не такие массированные, будут бои на воде.

Но все же медиум говорит, что в следующем году будут какие-то позитивные новости, по поводу которых украинцы будут очень радоваться. А вот в 2025-м году будет уже легче.

Ранее таролог Людмила Хомутовская дала прогноз на 2023 год. Эксперт утверждает, что год будет тяжелым, но мы непременно одержим победу. В первые два месяца наблюдаются интенсивные боевые действия. Позже ситуация улучшится, но стабильности не будет еще долго.

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