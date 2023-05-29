Украинцам стоит быть очень осторожными в июне.

Экстрасенс и ведьма-некромант Мария Тихая перечислила города, которые в июне будет бомбить Россия. В зоне риска также оказались несколько областей.

По ее словам, ждать беды стоит жителям Полтавы, Львова, Киева, Харькова, Одессы и Одесской области, Николаева и Николаевской области, Днепра, Хмельницкого, Запорожья, Херсона, Кировограда, Ривне и Житомира.

"Жителям этих городов не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги. Если вы ее слышите, идите в укрытие, потому что враг безжалостен", - говорит экстрасенс.

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Она добавила, что в июне будет несколько самых опасных дней, когда стоит быть максимально осторожными - 3, 9, 12-13, 15, 17, 26-28 июня.

Кроме того, Тихая отметила, что летом возможны теракты. По ее словам, у страны-агрессора нет стратегии, поэтому она будет хаотично наносить удары по разным городам нашей страны.

Напомним, ранее ведьма-некромант Мария Тихая в интервью УНИАН рассказала, что ждет нас летом, какие дни июня будут самыми опасными, будут ли продолжаться массированные обстрелы, и какие территории мы можем вскоре вернуть.

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