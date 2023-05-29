Ведьма-некромант Мария Тихая в интервью УНИАН рассказала, что ждет нас летом, какие дни июня будут самыми опасными, будут ли продолжаться массированные обстрелы, и какие территории мы можем вскоре вернуть.

Мария, что ждет Украину летом?

Во-первых, мы получим новое оружие, ракеты, ПВО. Также к нам будут приезжать публичные люди, возможно, известные актеры или певцы. Выпала карта "Солнца", которая именно об этом свидетельствует. Поэтому мы получим еще большую поддержку и помощь в борьбе с российской агрессией.

Что касается ситуации на фронте, то выпадают карты "Император", "Влюбленные" и "Десятка Жезлов". Последняя означает, что будет трудно, однако "Император" говорит о том, что будет определенная стратегия. На некоторых направлениях мы можем отступить, однако не нужно волноваться. Это и будет определенная стратегия, чтобы врага потом "накрыть" со всех сторон.

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Россия продолжает обстреливать наши города. Едва не каждый день мы слышим взрывы. Скажите, сколько еще осталось ракет у страны-террориста?

В России достаточно ракет, потому что они занимаются собственным производством. Но благодарим наше ПВО за налаженную работу и отбитые атаки врага. Сейчас враг пытается истощить наше ПВО, однако я не думаю, что у него это получится.

Какие города будут под угрозой в июне?

Полтава, Львов, Киев, Харьков, Одесса и Одесская область, Николаев и Николаевская область, Днепр, Хмельницкий, Запорожье, Херсон, Кировоград, Ровно и Житомир. Жителям этих городов не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги. Если вы ее слышите, идите в укрытие, потому что враг безжалостен.

Особенно будьте осторожны 3, 9, 12-13, 15, 17, 26-28 июня. Это самые опасные дни.

Есть ли вероятность, что в этом году прекратятся активные боевые действия?

Нет, они еще продлятся. Более того, летом могут быть и теракты. Выпадает карта "Колесо фортуны". Это означает, что Россия еще будет запускать ракеты по Украине. Хочу сказать, что они "гатят" куда угодно. Это и есть теракт.

Нужно защищать Киевское водохранилище и Запорожскую АЭС, потому что именно эти объекты очень важны для страны-агрессора.

Скажите, мы можем уже летом освободить какие-то территории?

Мне снился сон, что уже этим летом мы можем освободить территорию, где есть море. Но все же стоит понимать, что это не быстрый процесс. Мы обязательно вернемся к своим границам, но на это нужно время.

Возможно, мы скоро поедем отдыхать в Крым?

Выпала карта "Иерофанта", которая говорит о том, что в этом году вполне реально вернуть Крым. У нас есть стратегия, как это сделать.

Мария, когда в Украине могут отменить военное положение?

"Двойка пентаклей" свидетельствует о том, что будут определенные изменения, но его не отменят в этом году.

Что будет с экономикой летом? Вырастут ли цены?

Цены вырастут на топливо, бензин, еду. Вижу, что подорожают крупы и пшеница, а за ними и хлеб.

Возможны ли в Украине снова отключения света?

Локальные отключения могут быть. Однако они будут происходить не из-за "прилетов", а потому что так необходимо для экономики страны. Хочу порадовать всех читателей: в России будет полный блэкаут. Они начинают на себе чувствовать то, что из-за них чувствовали мы. Впоследствии их ждет развал. Особенно опасный период для этой страны - конец июня-начало июля.

Какое сейчас состояние у Путина?

У него очень плохое состояние. У него много страхов, в его голове полный хаос из-за того, что он теряет территории, его армия отступает на некоторых направлениях. То есть диктатор понимает, что он проигрывает в войне, поэтому его состояние ухудшается.