24 августа будет сложным для украинцев.

Астролог Влад Росс рассказал, что 24 августа, в День независимости Украины, Россия выпустит по нашей стране сотни ракет. По его словам, диктатор Владимир Путин будет нас терроризировать.

Больше всего, продолжил Росс, опасаться стоит ночи. Именно в ночь с 23 на 24 августа будут удары по Киеву.

"Если есть возможность, я бы рекомендовал выехать из города куда-то на дачу", - сказал астролог в интервью УНИАН.

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Он добавил, что также могут быть удары по Львову, Днепру и Кривому Рогу. Это самые уязвимые точки Украины.

"В этот день Путин может выпустить сотни ракет и дронов по нашей стране", - подытожил Росс.

Напомним, ранее астролог Яна Тимощук назвала точный месяц и год окончания войны в Украине. По ее словам, это может произойти уже в 2024 году.

Она говорит, что в период с 22.04.2023 по 01.05.2024 ВСУ будут наращивать военные комплексы и заниматься разработками. Также у нас появится возможность вернуть свои территории.

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