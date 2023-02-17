По его словам, украинцев ждут новые напасти.

Последние несколько лет Украина страдает от разного рода напастей - то коронавирус, то локдаун, то полномасштабная война. Ждать ли еще каких-то бед - ответил астролог Влад Росс в интервью УНИАН.

Энергетический кризис

По словам астрологического эксперта, весной 2023 года в Украине может быть энергетический кризис, поэтому он рекомендует запастись канистрами бензина, потому что могут запредельно подняться цены.

Землетрясения

"И самое главное - могут быть неожиданные ситуации, связанные с землетрясениями. Потому что земное ядро уже остановилось, оно не крутится вокруг земной коры. Поэтому могут быть мощные землетрясения то здесь, то там. В зоне риска Карпаты и Одесская область. Особенно сложным будет период затмений - конец апреля и май", - сказал Росс.

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Применение ядерного оружия

В мае будет аспект Юпитера и Плутона - в этот период диктатор Владимир Путин может применить ядерное оружие.

"Он будет понимать, что его скоро убьют, или он проиграет войну. Поэтому может решиться на удар 18 мая и плюс-минус десять дней. Я больше всего боюсь за остров Змеиный", - напугал Росс.

Однако, по словам астролога, если Путин применит ядерное оружие, он в тот же день или на следующий будет убит. Тогда не станет российского флота, а вся их армия будет разбита в пух и прах.

"Как только он применит ядерное оружие, Украина победит. Мы от этого станем только сильнее. Как пела Алла Пугачева: "Нас бьют, а мы только сильнее становимся".

Напомним, ранее астролог рассказал, какой "сюрприз" ждет украинцев 24 февраля.

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