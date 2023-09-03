По ее словам, сентябрь будет адским.

Астролог Яна Тимощук рассказала, что сентябрь будет очень сложным месяцем. По ее словам, в этот период Россия будет обстреливать ряд городов.

В зоне риска оказались Львов, Ивано-Франковск, Житомир, Сумы, Кривой Рог. Более того, она добавила, что на Харьковском направлении оккупанты могут готовить наступление.

Несладко придется и центру Украину, также взрывы будут в незаконно аннексированном Крыму.

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"Я вижу, что на Запорожском направлении и Донецком будет "мясорубка". Однако, если можно так сказать, путь к морю более открыт для Украины. В этом месяце есть большая вероятность, что российские войска будут отступать в том направлении", - сказала Тимощук в интервью УНИАН.

Кроме того, Тимощук отметила, что в сентябре будет активное движение на фронте, удар в ответ на удар.

"7 сентября – агрессивный день, много ударов по городам, инфраструктуре, мостам, аэропортам с двух сторон. Обретение нового через смерть. Выпадает карта "Смерти" на первую декаду сентября. В соединении с картой "Башня" дает разрушения. Пересмотр ценностей, позиций власти. Могут быть недопонимания между властью и народом", - добавила астролог.

Напомним, ранее астролог ошеломила прогнозом по окончанию войны в Украине.

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