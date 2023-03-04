Астролог Анна Ефремова рассказала, что две планеты - Юпитер и Венера - сейчас активны в Украине. По ее словам, это замечательное соединение для нашей страны.
Как написала в своем Telegram-канале Ефремова, Юпитер и Венера проходят в четвертом доме Украины, который отвечает за земли и территории.
"Я не обещаю, что будет легко, но до июля 2023 Украина даст жизни врагу. В России начинается период реальных страданий и максимального обострения по всем фронтам! Если взять ситуационно, это прекрасная новость и время для Украины. Но если оценить потери человеческие в целом, то очень все грустно", - добавила астролог.
Напомним, ранее экстрасенс Людмила Хомутовская предрекла новые удары по Украине. По ее словам, есть угроза массированных ракетных атак. Россия продолжит обстреливать украинские города.