Людмила Хомутовская отметила, что пока война не закончится.

Экстрасенс Людмила Хомутовская сделала расклад на картах Таро и определила, что ждет Украину на этой неделе.

По ее словам, есть угроза массированных ракетных атак. Россия продолжит обстреливать украинские города.

"Я думаю, что обстрелы будут. Россия накопила ракеты и есть команда, чтобы они летели. Если говорить о постоянстве, то карты все-таки говорят, что война не утихнет. Обстрелы еще будут по Украине, на линии фронта они вообще нескончаемые", - сказала эксперт на YouTube-канале "Прогноз".

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Она добавила, что ей выпала карта "Императрица", которая говорит, что Украине поставят какое-то сверхоружие - это могут быть танки или артиллерия, то, что стреляет огнем. Поэтому в этом плане у нас все будет супер.

Также Хомутовская утешила тем, что ближайшие два-три месяца Россия не будет применять дальнобойные ракеты из Ирана.

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал переломный месяц в войне. По его словам, 19 марта Меркурий перейдет в Овна, а через пару дней туда же направится и Солнце. В этот период украинские военные могут осуществить контратаку.

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