По ее словам, у Кремля есть желание испортить праздник.

Таролог Елена Бюн ответила на вопрос, интересующий многих украинцев, — будет ли Россия бомбить Украину на Рождество, которое часть жителей страны будут отмечать 7 января.

Как она рассказала в интервью PeopleLife, россияне что-то готовят к этой дате. Они могут атаковать накануне или же в день самого Рождества. Но, добавила астрологический эксперт, с ракетами у оккупантов сейчас "напряженка".

По словам Бюн, и это говорит не о том, что у России заканчиваются ракеты, а о том, что она их копит. Но все же карты Таро указывают на то, что у Кремля есть желание атаковать на праздник:

"Желание подпортить праздник у них есть, поэтому нужно быть очень внимательными. Тут и дроны... Вижу четкую работу ПВО... Не получится у них достигнуть того, что они хотят".

Ранее таролог Рубина Цыбульская прогнозировала, что в начале весны 2023 года Украину ждет неожиданный поворот событий на фронте. Украинцам предстоит пережить очень тяжелое и сложное время.

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