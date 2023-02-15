По словам Тимощук, оккупанты сейчас сосредотачиваются на границах.

Таролог и астролог Яна Тимощук в комментарии УНИАН рассказала, что российские оккупанты сейчас сосредотачиваются возле границ и могут наносить удары по некоторым городам.

"Противник будет укрепляться на Донецком и Луганском направлениях. Но им будет сложно на сегодняшний день удержать силы в таких городах как Бахмут, Токмак. Однако в Запорожской области будут попытки врага активизироваться в плане нечестных способов ведения войны. Может быть применение запрещенного оружия, есть опасность с воды", - сказала Тимощук.

Она добавила, что опасность нависла и над Мариуполем, Мелитополем, Херсонской областью. Также, как продолжила Тимощук, она ощущает энергию, связанную с незаконно аннексированным Крымом.

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"Однако ВСУ будут окружать оккунатов, будет продвижение. При этом проблема в том, что нам не хватает оружия и сил. Противник максимально сосредотачивается на границах. Идет достаточно сильная энергия", - добавила таролог.

Напомним, экстрасенс Роман Шептицкий сделал новый расклад Таро и сказал, что самый опасный день в феврале - 16 число. В четверг мирное население Украины будет под угрозой.

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