Она прогнозирует, что будущее - за новым поколением, оно приведет страну к развитию.

Известная ясновидящая и экстрасенс Мария Тихая дала прогноз относительно будущего Украины. В интервью YouTube-каналу TOP она заявила, что нас ждет сложная экономическая ситуация в 2023 году. Особенно это касается городов, которые не функционируют, — оккупированных и тех, откуда выехали люди.

Также она прогнозирует тяжелую демографическую ситуацию в нашей стране, будут проблемы с рождаемостью, большое количество разводов. Кроме того, она увидела во время расклада на картах Таро, что у наших детей будет тяжелое эмоциональное состояние детей. Поэтому она призвала родителей водить своих сыновей и дочерей к психотерапевтам.

"Самая главная проблема - рождаемость и проблемы с психикой. Я уже не раз говорила, что нужно позаботиться о психическом состоянии мужчин, которые возвращаются с войны", — заявила Тихая.

Экстрасенс прогнозирует, что Украина не сможет преодолеть коррупцию "за один день", но постепенно это произойдет.

Кроме того, ясновидящая предрекает, что Зеленский будет у власти, пока будет продолжаться война. Расклад на картах Таро не показал, что он не станет еще раз президентом Украины.

Также у Тихой спросили, смогут ли украинцы работать, как до войны. Она увидела, что будет много инвестиций, все удастся отстроить. Ясновидящая заверила, что мы и сейчас показываем, что мы - страна будущего.

Ранее известный таролог Яна Тимощук рассказала, к чему стоит готовиться украинцам после победы в войне. Эксперт-эзотерик утверждает, что первое время будет очень трудно, однако нам помогут другие страны.

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