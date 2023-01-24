Известный таролог Яна Тимощук предвидела, что ждет нашу страну после победы в войне с Россией.

Известный таролог Яна Тимощук в интервью УНИАН рассказала, к чему стоит готовиться украинцам после победы в войне. Эксперт-эзотерик утверждает, что первое время будет очень тяжело, однако нам помогут другие страны.

"В какое-то поствоенное время нам будет достаточно тяжело. Это вопросы экономики. Да, Украина будет отстраиваться. Мне показывает, что уже есть страны, которые берутся за это дело и даже как-то распределяют города, территории. Много будет "умных" городов в плане коммуникации. Будет то, чего раньше не было. Мы даже в технологическом плане не будем к этому готовы", - сказала Тимощук.

Она также отметила, что будущее украинского народа тесно связано с президентом Владимиром Зеленским.

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"Мне выпадает Луна - это карта нашего народа. В натальной карте Владимира Зеленского не как человека, а как президента, есть знак Зодиака Рак, что говорит о нашем сильном контакте с ним. Украина заживет хорошо, но на это потребуется время", - резюмировала таролог.

Напомним, ранее Тимощук рассказала, что ближайшие три месяца для Украины будут очень сложными в плане ведения боевых действий, поскольку Россия ничего и никого не жалеет.

Также таролог ответила, может ли Россия повторно напасть на Украину через десятки лет.

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