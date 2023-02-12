Он утешил тем, что у России все же не получится осуществить свой план по захвату Украины "за три дня".

Астролог Дмитрий Уранус составил прогноз для Украины на ближайшее время и выяснил, что постепенно ситуация в стране будет улучшаться, несмотря на то, что российские захватчики захотят оккупировать некоторые наши территории.

По его словам, новое наступление РФ на Украину продлится до середины марта, но оно не будет успешным. Это значит, что непоправимых последствий для нашей страны не будет. Однако есть риск оккупации небольших территорий.

"Небольшую часть территорий мы можем временно потерять. Речь идет максимум о десятках километров", - написал Уранус на своей странице в Facebook.

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Однако он утешил тем, что наступления с Беларуси не будет. По словам Урануса, в карте независимости Украины Солнце, как светило и управитель 8 сектора смерти и разрушения, в своем прогрессивном и дирекционном движении вскоре образует гармоничный аспект с Сатурном, планетой и управителем 1 сектора (сектор жизни).

"Возникает гармоничная связь между сектором жизни и смерти. Что дает колоссальное защитное влияние - защиту от смерти. При таком аспекте просто невозможно уничтожить или захватить страну. Пока он в силе – Украину не победить. Сатурн в гармоничном аспекте дает стойкость и твердость, непоколебимость. И все это в масштабах страны", - добавил астролог.

Напомним, ранее экстрасенсы озвучили реальный диагноз Владимира Путина.

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