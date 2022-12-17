По словам Натальи Власенко, февраль будет тяжелым для нашей страны.

Астролог Наталья Власенко сделала прогноз для Украины на ближайшее время и выяснила, что ситуация в феврале будет очень сложной.

По ее словам, именно в феврале Россия устроит настоящее "месиво" в Украине. Однако уже весной 2023 года нашу страну ждут очень важные события. Это могут быть или альянсы, или договоры с РФ.

"У РФ с января начинается сложный период, который может дать ей еще одну войну, скорее даже внутри страны (изменение политической структуры или национальные протесты)", - уточнила астролог на своей странице в Instagram.

Видео дня

Она добавила, что восстанавливаться Украина будет долго. Есть вероятность, что будет объявлен дефолт в 2024-25 году.

Напомним, ранее астролог Наталья Власенко рассказала, что Украину ждет третья война, однако в нее будут втянуты и другие страны, не только Россия.

Вас также могут заинтересовать новости: