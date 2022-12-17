По словам Натальи Власенко, еще одной войны не избежать.

Астролог Наталья Власенко рассказала, что Украину ждет третья война, однако в нее будут втянуты и другие страны, не только Россия.

На своей странице в Instagram эскперт написала, что вероятность новой войны будет в районе 2028-30 года. Самая большая вероятность именно в 2029 году.

"Действующие лица точно неизвестны, но явно это будет нечто со схожим сценарием. Втянута будет Америка (как бы со стороны, конечно), Украина, Россия и, возможно, ЕС уже. Именно это дело может привести к Третьей мировой войне, сейчас это еще цветочки…" - написала Власенко.

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Что ждет Украину в 2023-м

Таролог, медиум и наследственная ведьма Анна Атаманова сделала расклад на картах Таро, который показал, что в 2023-м году будут еще атаки РФ по украинской территории, но эти удары будут не такие массированные, будут бои на воде.

Но все же медиум говорит, что в следующем году будут какие-то позитивные новости, по поводу которых украинцы будут очень радоваться.

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