По словам эксперта, Россия продолжит терроризировать Украину.

Астролог Дмитрий Уранус на своей странице в Facebook рассказал, что лунное затмение 8 ноября принесет Украине. Он призвал в это время быть очень осторожными, ведь есть много рисков.

По словам Урануса, опасность нависла над несколькими областями, городами и даже незаконно аннексированном Крымом:

"На ближайшие две недели, начиная с 7-8 ноября, группа напряженных аспектов проходит через Харьковскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую области, а так же Крым. Наибольшая угроза коснется городов – Харьков, Днепр, Павлоград, Каменское, Запорожье, Кривой Рог, Новая Каховка, Херсон, Кременчуг, Светловодск, Полтава. Для западной Украины опасность меньше".

Он добавил, что начиная с периода 7-8-9 ноября, и до следующего новолуния 24 ноября, в Украине очень вероятны еще более тяжелые последствия для энергосистемы страны из-за обстрелов российскими ракетами.

Так как последнее время рашисты обстреливают Украину в понедельник, то самыми опасными датами будут 7 и 8 ноября.

Напомним, ранее астролог рассказала, когда захватчики начнут отступать.

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