По словам Цыбульской, в ноябре мы узнаем о победах ВСУ.

Астролог Рубина Цыбульская рассказала, что в конце ноября 2022 года у Вооруженных сил Украины будут победы. По ее словам, они будут двигаться в правильном направлении для освобождения оккупированных территорий.

На своем YouTube-канале эксперт сказала, что эта борьба принесет положительные плоды. Также ожидаются быстрые победы.

Цыбульская добавила, что ноябрь 2022 не будет легким, возможны потери. Однако уже к концу месяца российские захватчики начнут отступать с наших территорий.

"Борьба принесет много плодов… Эти неожиданные действия принесут резкие и быстрые победы", - отметила астролог.

Война в Украине: мнение астролога Влада Росса

Астролог Влад Росс сделал менее обнадеживающий прогноз на ноябрь. По его словам, оккупанты могут захватить еще одну АЭС. Он отметил, что россияне хотят оставить украинцев без электроэнергии.

Однако, как отметил эксперт, Каховскую ГЭС диктатор Владимир Путин не решится взорвать.

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