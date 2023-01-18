По словам Людмилы Хомутовской, сложная ситуация сохраняется в Бахмуте и Соледаре.

Экстрасенс Людмила Хомутовская рассказала, что в ближайшее время ждет самые многострадальные на данный момент города. По ее словам, активные боевые действия в Бахмуте и Соледаре будут продолжаться.

"Не надо всем настраиваться, что если завтра-послезавтра оккупантов выбьют, то это все закончится. Нет, там все-таки организовывается какой-то такой прием со стороны Украины. Там будут просто уничтожаться пачками новоприбывшие и староприбывшие. Здесь какая-то стратегия, которая приведет к победе. Оккупантам кажется, что они пришли, чтобы прорвать фронт, но это не так. Была разработана целая программа, чтобы они туда пришли и все было разыграно как по нотам", - сказала Хомутовская в интервью УНИАН.

Она добавила, что не менее сложной остается ситуация в Бахмуте. По словам экстрасенса, пока развязки в этом городе она не видит.

"На данный момент там будут бои, мы будем защищаться. Там война открытая, жестокая. Но он будет освобожден", - уточнила экстрасенс.

Осуществит ли Россия наступление на Киев? Эксперт говорит, что у них ничего не получится. Однако обстрелы будут продолжаться.

"Такого наступления как в первые дни войны не будет. Будут лететь ракеты с неба. Я так понимаю, что там где оккупанты хотели прорваться, там они и остались", - подытожила Хомутовская.

Напомним, ранее астролог назвала пять городов, где вскоре начнется битва за жизнь.

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