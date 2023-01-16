Несмотря на всю жестокость России, как говорит эксперт, Украина сможет выстоять.

Астролог Яна Тимощук рассказала, что вскоре российские захватчики устроят настоящий ад в нескольких городах Украины. Поэтому украинцам стоит быть очень осторожными.

По словам эксперта, Путин хочет уничтожить украинцев как нацию, поэтому будет наносить удары с особой жестокостью.

"Донецкая, Харьковская, Запорожская, Киевская, Днепропетровская область, могут быть наступления", - сказала Тимощук на своем YouTube-канале.

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Также опасность нависла над Житомиром, Суммами, Волынью.

"Я могу сказать, что да, они (оккупанты - УНИАН.) готовились давно к масштабному наступлению. У них хватает ресурсов, чтобы это сделать. Главная цель - сеять смерти. Смертельные прилеты, попадания в цель. Сейчас идут точечные цели, которые выбираются. Все очень может измениться. У России идет перегруппировка сил. Они начинают ускоренно действовать, но им все равно на военных, которые у них есть", - сказала Тимощук и добавила, что Украина все же сможет выстоять в этой войне.

Напомним, ранее астролог Эрика Роялс составила прогноз для Украины на 2023 год и выяснила, что в этом году мы увидем уже первые звоночки нашей победы в войне, развязанной Россией.

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