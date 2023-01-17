По словам эксперта, уже в 2023 году Россию ждет развал.

Астролог Влад Росс рассказал, что российская армия может вновь попытаться захватить Ровенскую АЭС и осуществить наступление на Киев, однако ей это не удастся.

По словам эксперта, Россия может попытаться напасть на Киев в феврале 2023 года, однако в марте их ждет полный провал.

"Бешенный российский медведь будет полностью уничтожен, едва высунувшись из берлоги в феврале, в марте мы его и замочим", – отметил Влад Росс в комментарии "Главреду".

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Он добавил, что Россия сможет воевать только до марта 2023-го. Уже в период с марта по апрель ВСУ во главе с Валерием Залужным дадут оккупантам по зубам. Приблизительно в это же время в РФ начнется развал.

"Вблизи затмения 20 апреля, как раз в день рождения Гитлера, вероятно уничтожение Путина. Либо же это может произойти вблизи 4 апреля. В любом случае, Путина уже не будет у власти", – уточнил Росс.

Напомним, ранее астролог назвала пять городов, где вскоре начнется битва за жизнь.

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