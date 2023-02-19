Она предупредила, что Украину вскоре ждет очень тяжелый период.

Экстрасенс Мария Тихая сделала расклад по картам Таро и ответила на вопрос, какой день в конце февраля будет особенно опасным для украинцев. Как она заявила в интервью YouTube-каналу PeopleLife, беспокойство вызывают несколько дат.

"Мне по-прежнему не нравится 21-е, 22-е число и начиная с 23-го по 28-е, цельный такой промежуток. Такое впечатление, что они начнут массированным ракетным обстрелом, а потом - точечным. Как-то растянется оно... Не очень хорошая неделя будет", — говорит экстрасенс.

По ее словам, 25-го числа в новостях всплывет что-то страшное. Тихая прогнозирует, что не очень хорошее событие произойдет в Черниговской и Сумской областях. Также она говорит, что наступление россиян активизируется в Луганской и Донецкой областях.

Ранее астролог Алексей Кириченко рассказал, что в конце февраля Россия может устроить несколько массированных атак. По его словам, они начнут штурм, а самым опасным городом будет Бахмут.

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